พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ ชวนค้นหาเสน่ห์อาหารไทย จากผืนดินสู่ครัวโลก เปิดเรียนฟรี 8 หลักสูตร 6 - 7 มิถุนายนนี้

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง
“เกษตรไทย ไปครัวโลก” ระหว่างวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00–17.00 น. ขอเชิญประชาชนร่วมค้นหาคุณค่าและเสน่ห์ของอาหารไทยตั้งแต่ผืนดินไทยสู่ครัวโลก สะท้อนคุณค่าของภาคการเกษตรไทยในฐานะแหล่งผลิตอาหารผ่านองค์ความรู้ด้านเกษตร การจัดการทรัพยากร และการสร้างความมั่นคงทางอาหารจากรากฐาน
ภูมิปัญญา พร้อมเปิดอบรมฟรี 8 หลักสูตรวิชาของแผ่นดิน ที่สามารถต่อยอดสู่การสร้างอาชีพและสร้างมูลค่าได้จริง ชม ชิม ช็อป ผลผลิตเกษตรคุณภาพในราคาสบายกระเป๋ากว่า 100 ร้านค้า
พันจ่าเอก ประเสริฐ มาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ กล่าวว่า
“ปัจจุบันอาหารไทยได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นต้มยำกุ้ง ผัดไทย เมี่ยงคำ หรืออาหารพื้นถิ่นจากแต่ละภูมิภาค วันนี้โลกให้ความสำคัญกับอาหารปลอดภัย สุขภาพ และความยั่งยืนมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยมีต้นทุนที่แข็งแรง ทั้งวัตถุดิบ ภูมิปัญญา และวิถีเกษตร ตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรไทย ไปครัวโลก” ครั้งนี้ จึงเป็น
การเปิดมุมมองให้เห็นว่า เกษตรไทยสามารถสร้างคุณค่าได้ตั้งแต่ระดับครัวเรือนทั้งยังเป็นรากฐานของคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และถือเป็น Soft Power สำคัญที่ทำให้คนทั่วโลกได้รับรู้ถึงอัตลักษณ์ของความเป็นไทยได้อย่างชัดเจน”
ภายในงานจัดเต็มด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ “วิชาของแผ่นดิน” และกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 8 หลักสูตร ไม่เสียค่าใช้จ่าย ซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้จากปราชญ์เกษตร เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ และผู้ปฏิบัติจริงจากทั่วประเทศ โดยเนื้อหาครอบคลุมตั้งแต่การผลิตอาหาร การแปรรูปวัตถุดิบพื้นบ้าน การดูแลสุขภาพ ไปจนถึงการใช้ภูมิปัญญาไทยสร้างอาชีพและเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร อาทิ หลักสูตรเปลี่ยนขยะเป็นพลังงาน หลักสูตรถังหนอนรักษ์โลก หลักสูตรผักพื้นบ้านสู่ตลาดโลก และหลักสูตรวิถีอาหาร วิถีใจ Food Spirit เป็นต้น
อีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญ คือ นิทรรศการ “จากผืนดินไทย สู่รสชาติที่โลกหลงรัก” โดย “เชฟแตงโม” แห่งครัวงอแง ที่จะพาทุกคนร่วมออกเดินทางผ่านเรื่องราวของอาหารไทยระดับโลก ตั้งแต่ต้นทางของวัตถุดิบในแปลงเกษตรปลอดภัย ไปจนถึงจานอาหารที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยบนเวทีนานาชาติ อาทิ แกงเขียวหวาน ผัดไทย
มัสมั่น และอีกหลากหลายเมนูน่าทาน นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ “รสชาติแห่งภูมิปัญญา คุณค่าสู่สากล”
ที่นำเสนอ 10 พืชผักของไทยในฐานะวัตถุดิบสำคัญของอาหารโลก ผ่านข้อมูลการส่งออกพืชผักสดของประเทศไทยกว่า 278 ชนิด ไปยัง 64 ประเทศทั่วโลก สะท้อนคุณภาพ มาตรฐาน และความเชื่อมั่นที่นานาชาติมีต่อสินค้า
เกษตรไทย
และพลาดไม่ได้กับสีสันของร้านค้าเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ กว่า 100 ร้านค้า ที่คัดสรรสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายอย่างหลากหลาย ทั้งผักอินทรีย์สดจากแปลง ผลไม้ปลอดภัย ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผลผลิต
ทางการเกษตร ขนมพื้นบ้าน เครื่องดื่มสมุนไพร และอาหารไทยจากวัตถุดิบท้องถิ่นที่หารับประทานได้ยาก
ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยสร้างรายได้แก่ครอบครัวและชุมชน
เชิญมาสัมผัสเสน่ห์และคุณค่าของอาหารไทย ตั้งแต่ต้นทางของวัตถุดิบ การปลูก การแปรรูป ไปจนถึง
การสร้างมูลค่าและอาชีพจากภูมิปัญญาไทยในงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง “เกษตรไทย ไปครัวโลก” 6 – 7 มิถุนายน 2569 เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th หรือ facebook @wisdomkingmuseum และ Youtube พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ