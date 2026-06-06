"อนุชา" ลุยหาเสียงสวนหลวง ร.9 - ตลาดบุญเรือง ดึงกล้ามโชว์ฟิตวิ่งคู่ “อภิสิทธิ์” ชี้คะแนนตาม "ชัชชาติ" กระตุ้นแฟนคลับ ปชป.กลับมาเลือก

“มาร์ค“ นำทีม ปชป.ลุยหาเสียงสวนหลวง ร.9 - ตลาดบุญเรือง "อนุชา" โชว์ฟิตดึงกล้ามก่อนวิ่งคู่ “อภิสิทธิ์” เผยเล็งนำพื้นที่ว่างเปล่ามาใช้ประโยชน์เพื่อชาวกรุงให้ได้มากที่สุด เชื่อคะแนนยิ่งตามหลัง “ชัชชาติ” คนยิ่งให้กำลังใจ แฟนคลับ ปชป.ยิ่งกลับมาเลือก
วันนี้ (6มิ.ย.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค พร้อมด้วยแกนนำพรรค อาทิ นายสกลธี ภัททิยกุล ดร.การดี เลี่ยวไพโรจน์ นายกรณ์ จาติกวณิช รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ และ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ ที่ปรึกษาหัวหน้าพรรค ลงพื้นที่ช่วยนายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. พรรคประชาธิปัตย์ เบอร์ 5 หาเสียงเขตสวนหลวง-ประเวศ โดยมีผู้สมัครสก. ประกอบด้วย 1.เขตสวนหลวง หมายเลข 5 นายณัชกรณ์ เชิดชูกิจกุล
2.เขตประเวศ หมายเลข 5 นายธนวัฒน์ เชิดชูกิจกุล
3.เขตพระโขนง หมายเลข 4 นายตรีสิทธิ์ ศิริวรรณ
4.เขตบางนา หมายเลข 1 นายศิวโรจณ์ แสงจรัสโชติ ร่วมลงพื้นที่ด้วย
จุดแรก นายอนุชา และคณะ เดินทางไปที่ สวนหลวง ร.9 ถนน เฉลิมพระเกียรติ ร. 9 เพื่อพบปะและรับฟังเสียงสะท้อนปัญหา จากประชาชนที่มาออกกำลังกาย ซึ่งบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีประชาชนเดินทางมาออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก
โดยเมื่อมาถึง นายอนุชา ได้ร่วมทดลองใช้เครื่องออกกำลังกาย ในโซนฟิตเนสกลางแจ้ง ก่อนสอบถามถึงความต้องการของผู้ที่มาใช้บริการ ที่ร้องขอให้โซนนี้ตั้งอยู่ในที่ร่ม เพื่อรักษาอุปกรณ์ออกกำลังต่างๆ ก่อนจะเดินสำรวจตามเส้นทางภายในสวนหลวง ร.9 ก่อนไปได้พบปะกับกลุ่มผู้สูงอายุที่ออกกำลังกายด้วยการรำไทเก็ก
นายอนุชา กล่าวว่า จากการได้พบปะประชาชนเช้าวันนี้ ต่างได้ฝากถึง เรื่องการปรับปรุงสถานที่โดยเฉพาะในเรื่องความปลอดภัย ที่อยากให้มีเจ้าหน้าที่คอยดูแลในเรื่องมิจฉาชีพ และอยากให้เพิ่มในส่วนของกล้องวงจรปิด ก็จะทำให้มีความอุ่นใจมากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันยังพบว่าที่สวนแห่งนี้ค่อนข้างที่จะมีผู้สูงอายุมาใช้บริการมากพอสมควร ก็ได้อยากจะขอเพิ่มที่นั่งพักให้มากขึ้นตามจุดต่างๆ พร้อมขอให้มีดูแลพรรณไม้ต่างๆ รวมถึงอาคารสถานที่บางแห่งที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ถนนหนทางต่างๆ ที่อยากให้มีระบบขนส่งสาธารณะเข้ามาเพิ่มเติม เพื่อเชื่อมต่อจากรถไฟฟ้าสายสีเหลือง เข้ามาถึงสวนหลวง ร.9 นอกอยากนี้ยังฝากเรื่องความสะอาดในพื้นที่อีกด้วย
นายอนุชา ยังกล่าวถึง นโยบายการใข้ประโยชน์จากพื้นที่ว่างเปล่าในกทม. ว่า แต่ละพื้นที่แต่ละเขต ประชาชนมีความต้องการแตกต่างกัน ซึ่งหากมีการรวมกลุ่มกันได้ และตกลงว่าอยากจะพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวนั้นจะที่ว่างเปล่าให้นำมาใช้ประโยชน์ด้านต่างๆ แบบไหน เราก็จะนำมาในเรื่องของแพลตฟอร์ม และเทคโนโลยีต่างๆที่จะสามารถรู้ได้ทันทีว่าแต่ละในพื้นที่นั้นมีความต้องการแบบใด และยังเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้คนได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร รับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
เมื่อถามว่า ยังมีบางพื้นที่ ที่เป็นที่ดินว่างเปล่า ซึ่งมีทำเลดีแต่เป็นที่ดินของเอกชนหรือนิติบุคคล แต่มีการทำในลักษณะปลูกต้นไม้ หรือสวนต่างๆ เพื่อจะไม่ต้องเสียภาษีที่ดินนั้น จะมีแนวนโยบายอย่างไรบ้างที่จะเข้าไปพูดคุยเพื่อทำให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ นายอนุชา กล่าวว่า เรื่องนี้เรามีนโยบายคล้ายๆที่จะเรียกว่า วิน วิน กันทั้งสองฝ่าย คือเรื่องของภาษีที่ดิน ภาษีโรงเรือนและภาษีอื่นๆ ที่กทม. เก็บอยู่ตรงนี้ ถ้าสามารถพูดคุยกับประชาชน ในพื้นที่ว่าอยากให้พัฒนาอะไร เราก็จะไปทาบทามกับเจ้าของที่ เพื่อที่จะบอกว่าไม่ต้องไปปลูกสวน แม้การปลูกสวนจะไม่ต้องเสียภาษี แต่ที่ดินนั้นจะไม่ได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ ด้วยกันยังมีผู้สมัครสก. 50 เขต ของพรรคที่จะไปเอกซเรย์ดูว่า ยังมีพื้นที่ไหนที่เป็นพื้นที่ว่างเปล่า ยังไม่สามารถทำประโยชน์ได้สูงสุด ก็ต้องลองดูว่าสามารถทำอะไรได้บ้าง
เมื่อถามถึงกรณีสถาบันพระปกเกล้า เปิดเผยผลสำรวจ เรื่อง “เลือกตั้ง กทม. 69: ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าฯ คนใหม่” ที่ผลทำให้ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.ยังคงมาแรง นายอนุชา กล่าวว่า ยิ่งดี ยิ่งเราตามมากเท่าไหร่ ทำให้ประชาชนมาให้กำลังใจมากขึ้นเท่านั้น ประชาชนก็ได้บอกว่า ขอให้เรานำเสนอนโยบาย 5 เรื่องใหญ่ๆเพราะโดนใจประชาชน นอกเหนือจากปัญหาการแก้ไขกทม.ซึ่งต้องทำอยู่แล้ว คิดว่าสิ่งที่จะทำต่อเนื่องก็คือการสร้างโอกาสให้กับคนกทม. การสร้างความหวัง การนำไปสู่สิ่งดีๆในอนาคต จึงอยากให้พรรคประชาธิปัตย์ทำแบบนี้ ทั้งในส่วนของผู้ว่าฯกทม.และสก. ในแต่ละพื้นที่ ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีวันดีคืน รวมไปถึงแฟนคลับของพรรคที่บอกว่าจะกลับมาเลือก และการที่มาลงพื้นที่พร้อมกับผู้บริหารพรรคเป็นการให้คำมั่นสัญญาว่า เราทำงานเป็นทีม เป็นองคาพยพ เป็นคณะ สิ่งต่างๆเราไม่แค่คิดเอง ทำเอง อยู่แค่ระดับท้องถิ่น แต่เรามีระดับชาติที่ช่วยคิดในเรื่องของยุทธศาสตร์ แต่ถ้ามีปัญหาอะไร ในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ผู้บริหารเอง ก็จะเข้ามาจัดการพวกเราอยู่แล้ว
จากนั้น นายอนุชา และ นายอภิสิทธิ์ ได้วิ่งออกกำลังกายบางช่วง ในสวนหลวงฯ ก่อนมีประชาชน ได้เข้ามาทักทายและขอถ่ายรูป บางคนได้มอบขนมกล้วยตากให้ ได้ลองชิมอย่างเป็นกันเอง ก่อนที่นายอนุชา จะนำคณะขึ้นรถแห่หาเสียง ออกจากสวนหลวง ร.9 ไปที่ วัดตะกล่ำและตลาดบุญเรือง เขต เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และลงเดินพบปะพ่อค้าแม่ค้า ชาวบ้านที่มาจับจ่ายใช้ส่อยในตลาด โดยได้มีชาวบ้านนำเอาพวงมาลัยดอกดาวเรือง และดอกไม้ต่างๆมามอบให้ ก่อนที่คณะพรรคประชาธิปัตย์ จะเดินทางไปหาเสียงกันต่อที่ บริเวณบองมาร์เช่ มาร์เก็ตพาร์ค เขตจตุจักร