สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ ร่วมกับสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ แถลงข่าวโครงการประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๙

สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ร่วมกับ สภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ จัดกิจกรรม “โครงการประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๙” เพื่อคัดเลือกเยาวสตรีที่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย เข้ารับรางวัลพระราชทาน “รางวัลเยาวสตรีไทยดีเด่น” เนื่องในวันสตรีไทย ๑ สิงหาคม
เมื่อวันศุกร์ที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.ลาลีวรรณ กาญจนจารี ประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และ ดร.ศิรินภา สว่างล้ำ วิทยฐานกรณ์ นายกสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวการจัดโครงการประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๙ ณ ห้องประชุมบ้านพระกรุณานิวาสน์ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์
โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก นางเยาวเรศ ชินวัตร ที่ปรึกษาสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายกก่อตั้งสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ และที่ปรึกษาประธานสภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ นางสาวพลอย ธนิกุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายภาณุวัฒน์ ทองอ่อน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมภูมิคุ้มกันและความร่วมมือทางวัฒนธรรม ผู้แทนปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ คณะกรรมการบริหาร สมาชิกสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ และสื่อมวลชนเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง
ก่อนการแถลงข่าว ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาเยาวสตรีไทยดีเด่น เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเสริมสร้างภาวะผู้นำให้แก่เยาวชนไทย อันเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
สำหรับการดำเนินโครงการในปีนี้ สภาสมาคมสตรีแห่งชาติฯ และสภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ ได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงวัฒนธรรม ในการคัดเลือกเยาวสตรีจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ รวมจำนวน ๒๐๐ คน แบ่งเป็น
• ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน ๘๐ คน
• ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จำนวน ๘๐ คน
• ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือระดับปริญญาตรี จำนวน ๔๐ คน
เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยสามารถส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายัง สภาสมาคมสตรีไทยดีเด่นแห่งชาติ เลขที่ ๒๕๒๙/๑๕๖ หมู่บ้านเอสต้าโฮมไพรเวทพาร์ค แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๒๐ โทรศัพท์ ๐๘๖-๓๖๓-๙๓๙๙
ทั้งนี้ การประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๙ จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ กระทรวงวัฒนธรรม
สำหรับผู้ได้รับรางวัล จะได้รับทุนการศึกษารวมจำนวน ๑๕ รางวัล แบ่งเป็น ๓ ระดับการศึกษา ระดับละ ๕ รางวัล รวมทุนการศึกษาทั้งสิ้น ๑๓๘,๐๐๐ บาท ประกอบด้วย รางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ อันดับ ๒ อันดับ ๓ และอันดับ ๔
นอกจากนี้ ยังมอบทุนการศึกษาสนับสนุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการที่ไม่ได้รับรางวัล จำนวน ๑๘๕ คน คนละ ๑,๕๐๐ บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๒๗๗,๕๐๐ บาท เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและส่งเสริมให้เยาวสตรีไทยได้พัฒนาศักยภาพ ควบคู่กับการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่สืบไป
โครงการประกวดเยาวสตรีไทยดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๙ นับเป็นอีกหนึ่งเวทีสำคัญในการส่งเสริมบทบาทของเยาวสตรีไทย ให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต สมดังเจตนารมณ์ของวันสตรีไทยในการเชิดชูคุณค่าและศักยภาพของสตรีไทยในทุกมิติ