“นิกร” ประกาศเดินหน้าสู่ Thailand TIP ZERO 2030 ผนึกทุกภาคส่วนยกระดับการต่อต้านการค้ามนุษย์

“นิกร” นำพม.ผนึกภาคีเครือข่ายจัดวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประกาศเดินหน้าสู่เป้าหมาย “Thailand TIP ZERO 2030” ยกระดับการป้องกัน คุ้มครองผู้เสียหาย และปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ทุกรูปแบบ รับมืออาชญากรรมข้ามชาติยุคดิจิทัล
วันนี้(5 มิ.ย.) เวลา 09.30 น. นายนิกร โสมกลาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานเปิดงาน “วันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี 2569” ภายใต้แนวคิด “Together We Can Stop Human Trafficking” เพื่อแสดงเจตนารมณ์และความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทย พร้อมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน
นายนิกร กล่าวว่า ปัญหาการค้ามนุษย์ในปัจจุบันมีความซับซ้อนมากขึ้น เชื่อมโยงกับเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติรูปแบบใหม่ ประเทศไทยจึงต้องยกระดับการดำเนินงานให้ก้าวทันสถานการณ์ โดยกระทรวง พม. และภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จะร่วมกันขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมาย “Thailand TIP ZERO 2030” เพื่อสร้างมาตรฐานให้ทุกจังหวัดและทุกชุมชนสามารถป้องกัน คุ้มครอง และตอบสนองต่อปัญหาการค้ามนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และยั่งยืน
“ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่ใช่เพียงผู้ที่ต้องได้รับการช่วยเหลือ แต่คือบุคคลที่มีศักดิ์ศรี มีศักยภาพ และมีสิทธิที่จะกลับมาดำเนินชีวิตอย่างอิสระ ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้ง การคุ้มครองจึงต้องครอบคลุมทั้งการฟื้นฟู การเข้าถึงสิทธิ และการคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์” นายนิกร กล่าว
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง พม. กล่าวว่า การดำเนินงานจะครอบคลุมทั้งด้านการบังคับใช้กฎหมาย การคุ้มครองผู้เสียหาย การป้องกันเชิงรุก และการสร้างความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติอย่างมีประสิทธิภาพ
ภายในงานมีการประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการค้ามนุษย์ของประเทศไทย การมอบรางวัลบุคคลและหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ รวมถึงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และองค์การระหว่างประเทศ เพื่อสะท้อนความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการยุติปัญหาการค้ามนุษย์อย่างยั่งยืน
นายนิกร กล่าวย้ำในตอนท้ายว่า การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ไม่สามารถทำได้โดยหน่วยงานหรือประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพัง แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อไม่ให้มีใครต้องเผชิญกับความอยุติธรรมจากการค้ามนุษย์เพียงลำพังอีกต่อไป