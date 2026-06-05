“อัครนันท์” ส่งกำลังใจครูรักษ์ถิ่น ย้ำระยะทางไม่ใช่อุปสรรค ขอร่วมพัฒนาบ้านเกิดด้วยหัวใจครู

“อัครนันท์” ส่งกำลังใจครูรักษ์ถิ่นผ่าน Zoom ระหว่างลงพื้นที่นครราชสีมา ย้ำระยะทางไม่ใช่อุปสรรค ขอทุกคนยึดมั่นอุดมการณ์ครู กลับไปพัฒนาบ้านเกิด สร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน พร้อมภาคภูมิใจในชุดสีกากีและหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติ
วันนี้( 5 มิ.ย.) นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) กล่าวแสดงความยินดีและส่งกำลังใจแก่ครูในโครงการ “ครูรักษ์ถิ่น” ผ่านระบบ Zoom ระหว่างลงพื้นที่ปฏิบัติภารกิจร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จังหวัดนครราชสีมา พร้อมมอบแนวคิดในการปฏิบัติตนเพื่อเตรียมความพร้อมกลับไปพัฒนาการศึกษาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนบ้านเกิด
นายอัครนันท์ กล่าวว่า เชื่อมั่นว่าผู้ที่เลือกเข้ามาเป็นครูทุกคนล้วนมีแรงบันดาลใจในการทำงาน และสำหรับครูรักษ์ถิ่นนั้น นอกจากความเป็นครูแล้ว ยังต้องมีความรักในบ้านเกิดและความเสียสละอย่างแท้จริงที่จะกลับไปทุ่มเทเพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง จึงขออวยพรให้ทุกคนมีพลังกายและพลังใจที่เข้มแข็งตลอดเส้นทางการทำงาน
“หลายคนตัดสินใจที่จะอยู่กับโครงการนี้ยาว ๆ ไม่ใช่เพียงแค่ 6 ปี ในวันที่ต้องเผชิญอุปสรรค อยากให้ทุกคนจำวันแรกที่ตัดสินใจเข้ามาไว้ให้ดี ให้อุปสรรคเป็นเพียงทางผ่าน และเป็นแรงผลักดันในการต่อสู้เพื่อเด็กและเพื่อการศึกษา เพราะทุกคนไม่ได้เสียสละเพียงแค่การเป็นครู แต่กำลังเสียสละเพื่อกลับไปดูแลและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง” นายอัครนันท์ กล่าว
รมช.ศธ. ยังกล่าวถึงความภาคภูมิใจในการสวมเครื่องแบบข้าราชการสีกากีว่า ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จส่วนบุคคล แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนและคนในชุมชน รวมถึงเป็นความภาคภูมิใจของกระทรวงศึกษาธิการ โดยครูทุกคนถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้เข้มแข็ง จึงขอให้ยึดมั่นในการทำความดี ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และประสบความสำเร็จบนเส้นทางแม่พิมพ์ของชาติต่อไป
ทั้งนี้ นายอัครนันท์ ยังสะท้อนแนวคิดว่า “ระยะทางไม่ใช่อุปสรรค” ต่อการทำงานด้านการศึกษา โดยแม้อยู่ระหว่างภารกิจลงพื้นที่ต่างจังหวัด ก็ยังให้ความสำคัญกับการพบปะ พูดคุย และส่งกำลังใจแก่ครูในโครงการครูรักษ์ถิ่นผ่านระบบออนไลน์อย่างใกล้ชิด สะท้อนความมุ่งมั่นในการดูแลและสนับสนุนครูในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ