“ศุภมาส” ยันไทยช่วยไทยพลัส พบฉวยโอกาสขึ้นราคาแค่ 1 กรณี แนะเช็กราคาก่อนจ่าย เตรียมสอบร้านอาหารห้วยขวางรับเฉพาะเงินหยวน

“ศุภมาส” ย้ำ โครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” พบปัญหาผู้ค้าฉวยโอกาสขึ้นราคา เพียง 1 เคส เตือนประชาชนเช็กราคาสินค้าก่อนชำระเงิน ส่วนร้านอาหารจีนย่านห้วยขวาง รับชำระและทอนเงินเป็นสกุลหยวน เตรียมสั่ง สคบ.ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง
ที่ทำเนียบรัฐบาล เวลา 11:00 น. วันที่ 5 มิ.ย.นางสาวศุภมาส อิสรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผยถึงการขึ้นราคาสินค้า ในช่วงที่ดำเนินโครงการไทยช่วยไทย พลัส ว่า ตั้งแต่โครงการคนละครึ่งในรัฐบาลที่แล้ว มีข้อกังวลและความห่วงใย แต่หากไปตรวจสอบย้อนหลังแล้ว จะพบว่า ไม่มีการร้องเรียนเข้ามาเลย แต่ช่วงโครงการไทยช่วยไทยพลัส เท่าที่ได้รับรายงานมีเพียงการร้องเรียน 1 เคส ซึ่งเมื่อวานนี้ สคบ. ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ กระทั่งพบว่าเป็นร้านขายของรถเข็น แต่ปรากฏว่า ปิดร้าน และไม่พบผู้ประกอบกิจการ พร้อมย้ำว่า มีกฎหมายของกระทรวงพาณิชย์กำกับไว้อยู่แล้วว่าสินค้าทุกอย่างในโลกและในประเทศไทยต้องมีราคาแสดงไว้ให้ชัดเจน
“หากเราเดินไปเจอไม่ติดราคาเขาผิดแล้ว ฉะนั้น หากเราจะไปทานหรือไปซื้ออะไรเขาต้องมีราคาบอก นั่นเป็นอันดับแรก อันดับสองเวลาจะแสกนต้องดูราคาให้ดี ให้ตรงกับที่ร้านค้าแจ้ง ซึ่งความเป็นจริงไม่ได้เกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย เพราะทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตหรือสแกนอะไรก็ตาม ก็ต้องดูราคาให้ดีว่าตรงหรือไม่ หากไม่ตรงก็มีสิทธิ์ปฏิเสธ และเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมาย”
นางศุภมาส กล่าวต่อว่า เรื่องร้องเรียนของโครงการไทยช่วยไทย พลัส ที่พบเพียงแค่ 1 เคส ซึ่งยังไม่พบผู้ประกอบการที่ทำผิด ซึ่งคิดว่ามีเพียงเคสเดียวที่มีปัญหา ซึ่งในส่วนผู้บริโภคก็ขอให้จ่ายตามราคาป้ายเท่านั้น ส่วนพ่อค้าแม่ค้าคิดว่า 99.99% มั่นใจว่า ไม่มีปัญหาอยู่แล้ว ซึ่งที่ผ่านมา นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ลงพื้นที่ไปตรวจสอบ ก็มีแต่เสียงชื่นชมบอกว่าเป็นโครงการที่มาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และร้านค้าต่างๆ มียอดขายสูงขึ้น ส่วนผู้ซื้อก็ได้ปริมาณของที่เพิ่มขึ้นถึงสองเท่า พร้อมย้ำอีกครั้งว่า เรื่องร้องเรียนที่เป็นรบยังไม่ได้ยินเข้ามาเพิ่ม และอาจจะเป็นการกลัวกันไปเอง ทั่งนี้ หากประชาพบเห็นหลังจากนี้สามารถแจ้งเข้ามาที่สายด่วนกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ส่วนกรณีร้องเรียนพื้นที่ห้วยขวางที่มีร้านอาหารจีนรับชำระค่าอาหารและทอนเป็นสกุลเงินหยวน นางศุภมาส กล่าวว่า ยังไม่ได้รับรายงานเข้ามา แต่รับทราบมาบ้างแล้ว เดี๋ยวหลังจากนี้จะหารือร่วม สคบ. ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบหาข้อเท็จจริง