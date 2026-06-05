มูลนิธิสืบฯ ร้องศาลปกครองกลาง เพิกถอน EHIA อ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ชี้ รายงานผิดพลาด กระทบช้าง-กระทิงในอุทยานเขาสิบห้าชั้น

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร้องศาลปกครองกลาง ขอเพิกถอนมติเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ระบุ เป็นการทำรายงานที่ผิดพลาด ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของช้างและกระทิงในป่าอุทยานเขาสิบห้าชั้น
วันนี้ (5 มิ.ย.) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร โดย น.ส.อรยุพา สังขะมาน เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ผู้รับมอบอำนาจ ยื่นฟ้องคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ, คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ กรมชลประทาน ต่อศาลปกครองกลาง เพื่อขอให้ศาลพิจารณาสั่งเพิกถอนมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (คชก.) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ ในการประชุมครั้งที่ 7/2563 วันศุกร์ที่ 27 มี.ค. 2563 และมติของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ(กก.วล.) ในการประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2564 ที่ให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ที่มีเนื้อหาไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น รวมทั้งยังขอให้ศาลมีคำสั่งระงับ EHIA โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด เป็นการชั่วคราวจนกว่าคดีจะถึงที่สุด
น.ส.อรยุพา สังขะมาน เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กล่าวว่า ความบกพร่องของรายงาน EHIA โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด ข้อมูลที่ผิดพลาดในส่วนที่เป็นสาระสำคัญ จะนำมาซึ่งการประเมินมูลค่าความเสียหายที่ไม่ถูกต้องและไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้น และทำให้มาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ระบุไว้ในรายงาน ไม่มีทางที่จะสามารถปฏิบัติได้จริง จะก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงต่อทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งยังซ้ำเติมปัญหาการรบกวนของสัตว์ป่า โดยเฉพาะช้างป่าที่มีต่อชุมชนโดยรอบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้แสดงเจตนารมณ์คัดค้านโครงการดังกล่าวไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตั้งเเต่ปี 2563 โดยขอให้มีการพิจารณาลดขนาดอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนดไม่ให้ท่วมพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้นเพื่อรักษาถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า เช่น ช้าง และกระทิง ฯลฯ และประชาชนยังมีน้ำใช้พอสมควร แต่กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงเดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด โดยไม่รับฟังเสียงคัดค้าน