ป.ป.ช.ชี้มูลอดีต สส.“เทวฤทธิ์” ร่ำรวยผิดปกติ 37 ล้าน ส่งศาลฎีกาสั่งยึดทรัพย์ แต่เจ้าตัวเสียชีวิต เตรียมบังคับเอาจากกองมรดก

ป.ป.ช.มีมติชี้มูล “เทวฤทธิ์ นิกรเทศ” อดีตผู้สมัคร สส.ปาร์ตี้ลิสต์ พรรคอนาคตใหม่ ร่ำรวยผิดปกติสมัยเป็น สส.พรรคกิจสังคม ปี 51-54 ไม่สามารถแสดงที่มาของทรัพย์สิน 37 ล้านบาท ได้ เตรียมส่งศาลฎีกาสั่งยึดเป็นของแผ่นดิน แต่เจ้าตัวเสียชีวิตแล้ว สามารถบังคับเอาทรัพย์สินในกองมรดกได้
วันนี้ (5 มิ.ย.) นายสุรพงษ์ อินทรถาวร เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในฐานะโฆษกสำนักงาน ป.ป.ช. แถลงว่า คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิดคดี นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ร่ำรวยผิดปกติ มูลค่ารวม 37,431,641.42 บาท จากการไต่สวนปรากฏข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในระหว่างปี พ.ศ. 2551-2554 มีรายได้ตามแบบแสดงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (เงินเดือนและเงินค่าเบี้ยประชุม) ปี 2551-2554 รวมจำนวน 4,203,489.35 บาท แต่มีทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้นผิดปกติไม่สัมพันธ์กับรายได้ และไม่สามารถพิสูจน์หรือแสดงที่มาของทรัพย์สินดังกล่าวได้ รวมเป็นเงินจำนวน 37,431,641.42 บาท ดังนี้ เงินฝากธนาคารในชื่อบัญชี นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ จำนวน 4 บัญชี เป็นเงิน 31,064,731 บาท เงินที่นำไปชำระหนี้ 3 รายการ เป็นเงิน 2,500,000 บาท รถยนต์ในชื่อ นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ จำนวน 3 คัน รวมมูลค่า 3,866,910.42 บาท
คณะกรรมการ ป.ป.ช.พิจารณาแล้ว มีมติว่า นายเทวฤทธิ์ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นมากผิดปกติ หรือมีหนี้สินลดลงมากผิดปกติ หรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ สืบเนื่องจากการเปรียบเทียบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน เป็นเงินทั้งสิ้น 37,431,641.42 บาท ให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวน เอกสาร พยานหลักฐาน และความเห็นไปยังอัยการสูงสุด เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ่งมีเขตอำนาจพิจารณาพิพากษาคดี เพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติ ของ นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ ตามรายการทรัพย์สินดังกล่าว รวมทั้งบรรดาทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้มาแทนทรัพย์สินนั้น ตกเป็นของแผ่นดิน เพราะร่ำรวยผิดปกติ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 มาตรา 118 ต่อไป
หากไม่สามารถบังคับเอาแก่ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติว่าร่ำรวยผิดปกติ ตกเป็นของแผ่นดินได้ทั้งหมด หรือแต่บางส่วนแล้วแต่กรณี ให้ขอให้ศาลบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในระยะเวลาสิบปี ตามนัยมาตรา 125 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ด้วย
ทั้งนี้ ปรากฏข้อเท็จจริงว่า นายเทวฤทธิ์ นิกรเทศ ถึงแก่ความตายแล้ว เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 การบังคับเอาแก่ทรัพย์สินดังกล่าว จะดำเนินการบังคับเอากับทรัพย์สินในกองมรดกของผู้ตายต่อไป