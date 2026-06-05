“เทพไท” จับตาหลัง “ภูมิใจไทย-กล้าธรรม” ถอนชื่อหนุนร่าง รธน.เพื่อไทย คาด กธ.พร้อมเสียแทนหาก พท.ถอนตัว

“เทพไท” แนะจับตาชิงไหวชิงพริบทางการเมืองหลัง “ภูมิใจไทย-กล้าธรรม” ถอนรายชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรธน.ของเพื่อไทย คาด “กล้าธรรม” อาจพร้อมเสียบแทนหากเพื่อไทยถอนตัวจากรัฐบาล
วันนี้(5 มิ.ย.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงกรณีพรรคภูมิใจไทยมีมติให้ สส.ของพรรคถอนรายชื่อออกจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทยเสนอ และล่าสุดพรรคกล้าธรรมก็มีมติให้ สส.ที่ร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างดังกล่าวถอนรายชื่อเช่นกัน ว่า สถานการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดประเด็นคำถามทางการเมืองหลายประการที่สังคมควรติดตาม
นายเทพไท กล่าวว่า ประเด็นแรกคือ ก่อนที่ สส.ของพรรคภูมิใจไทยและพรรคกล้าธรรมจะร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยนั้น ได้มีการตรวจสอบรายละเอียดของร่างอย่างรอบคอบแล้วหรือไม่ หรือเหตุใดจึงเพิ่งมาพบภายหลังว่าเนื้อหาบางส่วนอาจขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
2. เมื่อพรรคภูมิใจไทยมีมติถอนรายชื่อ และต่อมาพรรคกล้าธรรมก็มีมติในทิศทางเดียวกัน จึงเกิดข้อสงสัยว่าทั้งสองพรรคได้มีการพูดคุยหรือเตรียมการกันมาก่อนหรือไม่ และเหตุใดจึงมีจุดยืนสอดคล้องกัน
3. คือฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทย ซึ่งเป็นผู้ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว ได้ตรวจสอบข้อกฎหมายและความสอดคล้องกับแนวคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอย่างรอบด้านแล้วหรือไม่ ก่อนนำมาเสนอให้ สส.ร่วมลงชื่อสนับสนุน
4. หากพรรคเพื่อไทยนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปปรับปรุงแก้ไขให้สอดคล้องกับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว จะได้รับการสนับสนุนจาก สส.พรรคภูมิใจไทยและพรรคกล้าธรรมอีกครั้งหรือไม่ และ
5.เมื่อร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยถูกถอนรายชื่อสนับสนุนจาก สส.ของทั้งสองพรรค จนเกิดความเสียหายทางการเมืองและถูกดิสเครดิต พรรคเพื่อไทยจะยังคงอยู่ร่วมรัฐบาลต่อไปหรือไม่ เพราะจากท่าทีของพรรคกล้าธรรมในขณะนี้ ดูเหมือนมีความพร้อมที่จะเข้ามาเป็น “อะไหล่ทางการเมือง” และเสียบแทนพรรคเพื่อไทยได้ทันที หากเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองขึ้น
“อยากให้ทุกฝ่ายจับตาดูว่า ระหว่างพรรคภูมิใจไทย พรรคกล้าธรรม และพรรคเพื่อไทย จะมีการเล่นเกมการเมือง หรือชิงไหวชิงพริบกันอย่างไรต่อไป เพราะเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่สะท้อนถึงสมการอำนาจและความสัมพันธ์ทางการเมืองภายในรัฐบาลด้วย” นายเทพไท กล่าว