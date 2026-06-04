รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ

โฆษกรัฐบาล เผย รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
วันนี้ (4 มิถุนายน 2569) เวลา 19.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
โอกาสนี้ เมื่อนายกรัฐมนตรีและภริยา เดินทางถึงตึกสันติไมตรี (หลังนอก) นายกรัฐมนตรีถวายราชสักการะพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และถวายธูปเทียนแพ แล้วถวายคำนับ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถวายพระพรชัยมงคล ใจความว่า
“ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในนามของคณะรัฐมนตรี พร้อมด้วยคู่สมรส คณะทูต ข้าราชการ และพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า มีความปีติโสมนัสเป็นล้นพ้น ที่ได้มาชุมนุมกันในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อันหาที่สุดมิได้ ในวันนี้
นับแต่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทรงดำรงพระราชอิสริยยศ สมเด็จพระบรมราชินี ทรงเป็นฉัตรแก้วมิ่งขวัญ เคียงคู่พระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ ด้วยพระราชวิริยอุตสาหะ โดยเสด็จพระราชดำเนินเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจหลากหลายด้านทั้งการทหารและการบิน การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม รวมถึงการสาธารณสุข โดยทรงมีพระราชหฤทัยมุ่งมั่น ในการสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ รวมทั้งพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ให้เกิดการพัฒนาต่อยอด เพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ปวงประชา ทั้งการสืบสานงานของมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ เพื่อธำรงรักษาไว้ ซึ่งมรดกทางภูมิปัญญา และหัตถศิลป์ของแผ่นดิน ทรงมุ่งมั่นส่งเสริม และยกระดับด้านการกีฬาไทยสู่นานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมศักยภาพ และคุณค่าของสตรีไทย เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญวัฒนาสถาพร ทั้งทรงเป็นแบบอย่างในการรักษาศิลปวัฒนธรรม อันเป็นภูมิปัญญาของชาติ ที่สะท้อนเอกลักษณ์แห่งสตรีไทยได้อย่างสง่างาม ด้วยการทรงฉลองพระองค์พัสตราภรณ์ไทยอันประณีตวิจิตร เป็นที่ประจักษ์แซ่ซ้องในนานาอารยประเทศ ด้วยพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่า พระราชหฤทัยอันเปี่ยมด้วยความเมตตา ความเสียสละ ความห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า และพระจริยวัตรอันงดงามของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท จึงทรงเป็นแบบอย่างแห่งความดีงาม การอุทิศตนเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ สมควรแก่การเทิดทูน และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตลอดไป
ในศุภวาระมหามงคลนี้ ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และพลานุภาพแห่งพระสยามเทวาธิราช และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากล โปรดอภิบาลบันดาลดลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ให้ทรงเจริญพร้อมด้วยจตุรพิธพรพิพัฒน์สวัสดิมงคล มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ผลสมดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา ทรงพระเกษมสำราญ พระเกียรติคุณเกริกไกรแผ่ไพศาลทั่วทิศานุทิศ สถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าตราบจิรัฐิติกาลเทอญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม”
ต่อจากนั้น วงดนตรีบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี จบแล้ว นายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานกล่าว “ทรงพระเจริญ” 3 ครั้ง เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีและผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี จากนั้น นายกรัฐมนตรีรับชมการแสดงเฉลิมพระเกียรติชุด “ฉุยฉายถวายพระพร” และวงดนตรีบรรเลงเพลงสดุดีจอมราชา เป็นอันเสร็จพิธี