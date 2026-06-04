“อรรถกร” เผย “กล้าธรรม” ถอนชื่อหนุนแก้ รธน.ฉบับเพื่อไทย หวั่นขัดคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ปมที่มา ส.ส.ร. ส่วนแก้ไขใหม่ขอดูรายละเอียดก่อน
วันนี้ (4 มิ.ย.) เวลา 18.00 น. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา และโฆษกพรรคกล้าธรรม เปิดเผยว่า พรรคกล้าธรรมได้พิจารณารายละเอียดของร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญที่พรรคเพื่อไทย เป็นผู้เสนอ โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ผ่านสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.)โดยพรรคมีความกังวลว่า บางส่วนของร่างอาจขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ 18/2568 ซึ่งได้วางหลักการไว้ว่า รัฐสภาไม่อาจกำหนดให้ประชาชนเลือกสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ได้โดยตรง
ดังนั้น เพื่อป้องกันปัญหาข้อกฎหมายและความไม่ชัดเจนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต พรรคกล้าธรรม จึงมีมติให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคที่ได้ร่วมลงชื่อสนับสนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวไปก่อนหน้านี้ ถอนรายชื่อออกจากร่างที่พรรคเพื่อไทยเสนอ เพื่อให้เกิดความรอบคอบและสอดคล้องกับกรอบกฎหมายสูงสุดของประเทศ
ส่วนกรณีที่พรรคเพื่อไทยจะนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญกลับไปปรับปรุงแก้ไขและเสนอเข้าสู่การพิจารณาใหม่ นายอรรถกร ระบุว่า คงต้องขอดูรายละเอียดที่พรรคเพื่อไทยเสนอเข้ามาก่อน จากนั้นก็จะต้องมีการพูดคุยกันภายในพรรคอีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาว่าจะร่วมลงชื่อใหม่หรือไม่