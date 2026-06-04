“ป๊อก” แจงเขียนเรื่อง “แนวร่วม” ไม่เกี่ยวพรรคส้ม แต่ต้องการให้เข้าถึง “คณะนำในพรรค”

ไม่เกี่ยวกับพรรคส้ม! “ปิยบุตร” เคลื่อนไหวล่าสุด ย้ำเขียนเรื่อง “แนวร่วม” ไม่เกี่ยว ปชน. แต่ต้องการให้เข้าถึง “คณะนำในพรรค” เผยทำเพื่อต่อยอดรวมเล่มหนังสือใหม่
วันนี้ (4 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังพรรคประชาชน เปิดตัว ศ.สุรพล นิติไกรพจน์ อดีตอธิการบดี ม.ธรรมศาสตร์ เข้ามาเป็นประธานที่ปรึกษายุทธศาสตร์ กทม.ของพรรค ส่งผลให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างมาก ทั้ง 2 ด้าน ไม่ว่าจะเป็นโหวตเตอร์ส้ม รวมถึงแนวร่วมฝ่ายอนุรักษนิยมนั้น
นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้า ซึ่งปัจจุบันระบุว่า “เว้นวรรคทางการเมือง” ได้ออกมาเคลื่อนไหวในเรื่องนี้ โดยเขียนบทความถึงอดีตผู้นำพรรคคอมมิวนิสต์หลายประเทศ เน้นย้ำถึงหลักการ “หาแนวร่วม”
อย่างไรก็ดี ล่าสุด นายปิยบุตร โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กว่า มีผู้วิจารณ์ และก่นด่าการแสดงความเห็นของผมกันมาก ซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดี ผมอยากทำความเข้าใจเล็กน้อย ดังนี้ ขอเรียนว่า การแสดงความเห็นของผมเป็นเรื่องส่วนบุคคล ไม่ได้เป็นของหรือเกี่ยวกับพรรคประชาชน เป็นการค้นคว้าและเขียน ซึ่งจะรวมเป็นเล่มต่อไปในธีม “ว่าด้วยพรรค ว่าด้วยรัฐ” (ผมแจ้งไว้แต่แรก ตั้งแต่ตอนที่ผมหมดพันธะกับพรรคประชาชนช่วงจบการหาเสียงแล้วว่า จะมาเขียนงานเรื่องเหล่านี้ หากไล่ดูในเฟซบุ๊กผมดูก็ได้ ผมโพสต์เรื่องพวกนี้บ่อยๆ)
แน่นอน เวลาสถานการณ์การเมืองในแต่ละวัน แต่ละช่วงเป็นอย่างไร ผมก็หยิบยกตัวบท ทฤษฎี ความคิด ที่พอประยุกต์ใช้ได้ พอเข้าเค้า มานำเสนอ มาเปรียบเทียบให้ชวนคิด แน่นอน ผมยังเห็นแบบเดิม ซึ่งเป็นแนวคิดพื้นฐานตั้งแต่ก่อตั้งพรรคอนาคตใหม่ นั่นคือ ยุติการแบ่งประชาชนเป็นสีเสื้อเหลืองแดง หลอมรวมพลังของประชาชนคนส่วนใหญ่สู้กับคนส่วนน้อยผู้ปกครองระบอบ จนวันนี้ก็ยังเห็นแบบนี้ และมั่นใจว่า วันหน้า ก็ยังเห็นแบบนี้อีก
แน่นอน การเขียนอ่านของผมในช่วงเวลานี้ ต้องการให้เข้าถึงผู้สนับสนุนพรรค คณะนำของพรรค ตลอดจนบุคคลทั่วไปที่ต้องการเห็นประเทศไทยเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่านี้ มันเป็นวิธีการ พลัง และอำนาจเดียวที่ผมมีอยู่ในมือ ณ เวลานี้ และตลอดไป นั่นคือ อ่าน ฟัง ค้น คิด พูด เขียน ในสมัยที่พรรคเชิญผมไปบรรยาย ผมก็พูดเรื่องพวกนี้อยู่เสมอ ล้มเหลวบ้าง สำเร็จบ้าง
ผิดบ้าง ถูกบ้าง เห็นด้วยบ้าง ไม่เห็นด้วยบ้าง ก็เป็นเรื่องทึ่ถกเถียงกันได้
อนึ่ง การอ้างอิงตัวบท ทฤษฎี ของปรัชญาเมธีต่างๆ ผมทราบดีว่า คนละสมัย คนละยุค คนละบริบท แต่นี่คือการนำทฤษฎีต่างๆที่ปรัชญาเมธีได้คิดและปฏิบัติ มาประยุกต์ใช้
วันที่ผมหยิบยืมความคิด Left Populism มาใช้ตั้งพรรค และเรื่องการทำงานทางความคิด การวิเคราะห์รัฐของปรัชญาเมธีตะวันตก ที่สืบสายธารมาจากมาร์กซ์ ผมก็รู้ดีว่า บริบทไทย ไม่ได้เหมือน บริบทยุโรปและอเมริกาใต้ และบรรยากาศระบบรัฐสภาไม่ได้เหมือนกับสมัยปฏิวัติช่วงศตวรรษ 19
เวลาผมหยิบยืมความคิด ทฤษฎี ปรัชญาเมธีต่างๆ มาใช้ ผมรู้อยู่เสมอว่า มันเทียบวางทับซ้อนให้เหมือนกันหมดไม่ได้
เอาเฉพาะเรื่องการสร้างแนวร่วม และการออกแบบการบริหารจัดการภายในพรรค ก็ถกเถียงกันได้ยาว ตั้งแต่อดีต จนวันนี้ ก็ยังถกกันอยู่ เรื่องยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี ก็เป็นเรื่องที่เถียงกันได้ อย่างยาวนาน มีการถกเถียง วิจารณ์ ไปจนถึงก่นด่า เป็นเรื่องปกติ เป็นเรื่องดีครับ ผมคงทยอยเขียนและเผยแพร่งานทำนองนี้ต่อๆ ไปครับ
ย้ำอีกทีว่า โปรดแยกความเห็นของผม ออกจากการดำเนินงานของพรรคประชาชน ด้วยครับ