DBD ยกทัพ 40 แฟรนไชส์บุกระยอง 12-16มิ.ย.นี้ อัดโปรฯเด็ด ปั้นคนไทยสู่เจ้าของธุรกิจ

คนระยองฮิรอเลย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เตรียมจัดงาน “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2026”ที่เซ็นทรัลระยอง12-16มิ.ย.นี้ ขนกว่า 40 แบรนด์ชั้นนำ พร้อมแพ็กเกจลงทุนราคาพิเศษ ลดสูงสุดกว่า 30% มูลค่ารวมกว่า 2 แสนบาท เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าถึงธุรกิจแฟรนไชส์คุณภาพ
วันนี้(4มิ.ย.) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2026 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลระยอง ยกขบวนแฟรนไชส์ชั้นนำกว่า 40 แบรนด์ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม บริการ และค้าปลีก โดยคัดเลือกแฟรนไชส์ที่ผ่านมาตรฐานและเป็นที่ต้องการของตลาด เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการ ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจ ได้มีโอกาสเข้าถึงการลงทุน พร้อมรับคำปรึกษาจากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์รวมถึงการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการจากหลากหลายธุรกิจ เพื่อเป็นเวทีในการขยายธุรกิจรวมถึงเปิดรับโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ โดยไฮไลท์สำคัญของการจัดงาน คือ การแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าของธุรกิจแฟรนไชส์ แพ็กเกจแฟรนไชส์ที่หลากหลายประเภทธุรกิจ อาทิ ธุรกิจอาหาร ธุรกิจเครื่องดื่ม ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการศึกษา และธุรกิจความงาม/สปา ภายในงานลดสูงสุดกว่า 30 % มูลค่ากว่า 200,000 บาท เพื่อช่วยลดต้นทุนและเปิดโอกาสให้ผู้สนใจสามารถเริ่มต้นธุรกิจได้ง่ายขึ้น
นอกจากนี้ยังมีสถาบันการเงินมาร่วมออกบูธให้คำปรึกษาและสนับสนุนเงินทุน พร้อมเงื่อนไขพิเศษแก่ผู้ที่สนใจ โดยสามารถลุ้นรับโปรโมชั่นส่วนลดแฟรนไชส์สุดพิเศษภายในงาน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ในพื้นที่จังหวัดที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมกิจกรรมแฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2026 ระหว่างวันที่ 12-16 มิถุนายน 2569 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 เซ็นทรัลระยอง เพื่อเปิดมุมมองใหม่เกี่ยวกับการลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนส่งเสริมธุรกิจแฟรนไชส์ กองส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ สายด่วน 1570, โทรศัพท์หมายเลข 0 2547 5953, e-Mail : franchisedbd@gmail.com