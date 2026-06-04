“ศุภมาส” เร่งช่วย 7 ขวบ หวิดดับ! ไฟดูดพูลวิลลาชะอำ สั่งสคบ.ฟ้องแทน จี้ท้องถิ่นตรวจมาตรฐานที่พัก

รมต.สำนักนายกฯ เร่งช่วยเด็ก 7 ขวบ หวิดดับ! ถูกไฟดูดขณะพักผ่อนพูลวิลลาชะอำ สั่ง สคบ. ลุยฟ้องแทนผู้บริโภค จี้หน่วยงานท้องถิ่นตรวจสอบมาตรฐานที่พัก
วันนี้ (4 มิถุนายน 2569) นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีเด็กหญิงวัย 7 ขวบถูกกระแสไฟฟ้าจากไฟส่องสว่างริมสระว่ายน้ำรั่วดูด ขณะเข้าพักพูลวิลล่าแห่งหนึ่งในอำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2569 จนได้รับบาดเจ็บสาหัส ซึ่งผู้ปกครองเด็กได้นำหลักฐานเข้าร้องทุกข์กับ มูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม ที่อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรีแล้ว ในส่วนของตนในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค หรือ สคบ. จึงได้สั่งการให้เร่งช่วยเหลือผู้เสียหายอย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในชีวิตของประชาชน
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นางสาวศุภมาส กล่าวว่า หลังครอบครัวผู้เสียหายพร้อมด้วยมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคม เข้ายื่นหนังสือร้องทุกข์ เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ซึ่งตนได้มอบหมายให้นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับเรื่องแทน และสั่งการให้ทาง สคบ. ออกหนังสือเชิญผู้ประกอบการและครอบครัวผู้เสียหายมาเจรจาไกล่เกลี่ยโดยเร็ว หากตกลงกันไม่ได้ สคบ. จะเสนอคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พิจารณาฟ้องคดีแทนผู้บริโภคทันที โดยผู้เสียหายไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องเอง พร้อมกันนี้ สคบ. จะส่งเรื่องไปยังหน่วยงานท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเพชรบุรี เข้าตรวจสอบว่าสถานประกอบการมีการต่อเติมระบบไฟฟ้าภายนอกอาคารที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือเข้าข่ายประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือไม่ เพื่อบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายอาญาต่อไป
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“ขอความร่วมมือผู้ประกอบการที่พัก พูลวิลลา และโรงแรมทั่วประเทศ เร่งตรวจสอบระบบไฟฟ้าและแสงสว่างบริเวณสระว่ายน้ำให้อยู่ในสภาพปลอดภัย และขอเตือนผู้ปกครองให้ตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ก่อนพาบุตรหลานลงเล่นน้ำทุกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว และช่วงหน้าฝนนี้” นางสาวศุภมาสกล่าว
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นางสาวศุภมาส กล่าวทิ้งท้ายว่า สิทธิในความปลอดภัยจากการรับบริการ เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่ผู้บริโภคทุกคนต้องได้รับอย่างเท่าเทียม ซึ่งตนจะติดตามเรื่องนี้จนถึงที่สุด ผู้เสียหายต้องได้รับการเยียวยาที่เป็นธรรม และเหตุการณ์แบบนี้ต้องไม่เกิดขึ้นอีก หากผู้บริโภคพบสถานประกอบการที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือถูกละเมิดสิทธิ สามารถร้องเรียนได้ที่ สคบ. สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ ocpb.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง