"ไหม" ซัด รบ.ออกเกณฑ์ทำโทษลูกกตัญญู ตัดสิทธิลดหย่อนภาษีเลี้ยงบุพการี พ่อแม่อดรับบัตรสวัสดิการฯ

"ศิริกัญญา" จวกรัฐบาล ออกเกณฑ์ทำโทษลูกกตัญญู ตัดสิทธิลดหย่อนภาษีเลี้ยงบุพการี พ่อแม่ไม่ได้รับสวัสดิการแห่งรัฐ ถามเอาอะไรไปตัดสิทธิเขา
เมื่อวันที่ (4 มิ.ย.) นางสาวศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ข้อความถึงกรณีกระทรวงการคลังได้ออกหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยพ่อ แม่ ที่ลูกนำรายชื่อไปลดหย่อนภาษี 30,000 บาท จะไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ว่า “นี่มันเกณฑ์อะไรกัน ลูกหักลดหย่อนอุปการะบุพการีได้ปีละ 30,000 บาท ให้กับพ่อแม่ที่อายุเกิน 60 ปี และมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท เท่ากับว่ารัฐสนับสนุนให้ลูกส่งเงินให้พ่อแม่ใช้เดือนละไม่ถึง 3,000 แต่ถ้าเอาไปลดหย่อนเมื่อไหร่ พ่อแม่โดนตัดสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการทันที ทั้งๆ ที่เกณฑ์รายได้หากจะได้บัตรสวัสดิการคือ ไม่เกิน 100,000 บาท ลูกส่งเงินมารวมกับรายได้ของพ่อแม่ยังไงก็ไม่เกิน 60,000 บาท เอาอะไรไปตัดสิทธิ์เค้า…??? ทำลายเป็นทำโทษลูกกตัญญู ถ้าให้ลดหย่อนอุปการะบุพการี