“อรรถกร” ซัดกู้ 4 แสนล.ทำหนี้คนละกว่า 6 พัน ผิดคำมั่นปชต.-ธรรมาภิบาล ชี้ปรับโครงสร้างพลังงานด่วนจริงหรือไม่

“อรรถกร” ซัด พ.ร.ก.กู้เงิน 4 แสนล้าน ทำคนไทยเป็นหนี้คนละกว่า 6,000 บาท ชี้ รัฐบาล ผิดคำมั่นประชาธิปไตย-ธรรมาภิบาล พร้อมตั้งคำถามโครงการปรับโครงสร้างพลังงานเร่งด่วนจริงหรือไม่ ก่อนเปรียบเป็น ‘เมนูยัดไส้’ ซ่อนรายละเอียดไว้ในกฎหมายกู้เงินฉบับเดียว
วันนี้( 4 มิ.ย.) นายอรรถกร ศิริลัทธยากร สส.ฉะเชิงเทรา พรรคกล้าธรรม อภิปรายแสดงความคิดเห็นต่อพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน 400,000 ล้านบาท โดยตั้งข้อสังเกตว่า การออก พ.ร.ก.ดังกล่าวจะทำให้คนไทยกว่า 67 ล้านคนต้องแบกรับภาระหนี้เพิ่มขึ้นเฉลี่ยคนละกว่า 6,000 บาท แม้จะทราบดีว่ารัฐบาลมีเสียงข้างมากเพียงพอที่จะผลักดันกฎหมายให้ผ่านความเห็นชอบของสภาได้ก็ตาม
นายอรรถกร กล่าวว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล เคยแถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 9-10 เมษายน 2569 โดยยืนยันจะยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย หลักนิติธรรม และสต แต่พฤติกรรมของรัฐบาลในช่วงที่ผ่านมา โดยเฉพาะการยุติการทำประชามติทั้งที่ใช้งบประมาณไปแล้วกว่า 9,000 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงการเดินสวนทางกับคำมั่นสัญญาที่เคยให้ไว้กับประชาชน
นายอรรถกร กล่าวต่อว่า ก่อนหน้าการออก พ.ร.ก.กู้เงิน ประเด็นที่สังคมกำลังจับตาอย่างหนักคือโครงการแลนด์บริดจ์ แต่รัฐบาลกลับเปลี่ยนฉากทางการเมืองอย่างรวดเร็ว ด้วยการผลักดัน พ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทขึ้นมาแทน จนเกิดคำถามว่ารัฐบาลกำลังเผชิญปัญหาสภาพคล่องทางการคลังหรือไม่
สำหรับวงเงิน 200,000 ล้านบาท ที่จะนำไปใช้ในโครงการ “ไทยช่วยไทยพลัส” นายอรรถกรระบุว่า แม้จะเข้าใจถึงความจำเป็นในการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจและสถานการณ์ระหว่างประเทศ แต่ยังมีข้อกังวลสำคัญเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเข้าถึงสิทธิ์ ว่าจะเป็นธรรมกับกลุ่มเปราะบางและผู้มีรายได้น้อยจริงหรือไม่ เพราะหากคนจนไม่ได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือ แต่กลับต้องแบกรับภาระหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น ก็จะยิ่งซ้ำเติมผู้ที่เดือดร้อนอยู่แล้ว
นายอรรถกร กล่าวต่ออีกว่า สิ่งที่กังวลมากที่สุด คือวงเงินอีกส่วนหนึ่งที่รัฐบาลจะนำไปใช้ใน “โครงการปรับโครงสร้างพลังงาน” โดยตั้งคำถามว่า โครงการดังกล่าวมีความเร่งด่วนและเข้าข่ายสถานการณ์ฉุกเฉินถึงขนาดต้องบรรจุอยู่ใน พ.ร.ก.กู้เงินหรือไม่ การปรับโครงสร้างพลังงานอาจเป็นนโยบายที่สำคัญ แต่ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันจนไม่สามารถดำเนินการผ่านกระบวนการงบประมาณปกติได้ อีกทั้งรายละเอียดของโครงการยังไม่ชัดเจนเพียงพอ ทั้งที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ซึ่งอาจใช้เวลาดำเนินการนานหลายเดือนหรือหลายปี
“ทุกวันนี้แม้แต่อาหารหนึ่งจานยังต้องระบุราคาและส่วนผสมให้ผู้บริโภคทราบ แต่โครงการมูลค่ามหาศาลที่คนไทยทุกคนต้องร่วมกันใช้หนี้ กลับไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนให้ตรวจสอบได้ การนำโครงการปรับโครงสร้างพลังงานมารวมไว้ใน พ.ร.ก.กู้เงินฉบับเดียวกับมาตรการช่วยเหลือประชาชนว่า เป็นลักษณะของเมนูยัดไส้ที่นำหลายเรื่องมารวมกันไว้ในจานเดียว โดยที่ประชาชนยังไม่รู้ชัดเจนว่าภายในมีส่วนผสมอะไรซ่อนอยู่บ้าง“นายอรรถกร กล่าว