ส.การค้าพืชไร่ร้อง “วรงค์” ค้านนำเข้าข้าวโพด GMO สหรัฐฯล.ตัน หวั่นกระทบราคาผลผลิตในประเทศ

สมาคมการค้าพืชไร่ร้อง “หมอวรงค์” ค้านรัฐบาลเปิดทางนำเข้าข้าวโพด GMO จากสหรัฐฯ 1 ล้านตัน หวั่นกระทบราคาผลผลิตในประเทศ ซ้ำรอยถั่วเหลืองไทยที่หดหายหลังเปิดนำเข้า พร้อมตั้งข้อกังวลด้านความเป็นธรรมและความปลอดภัยผู้บริโภค
วันนี้ (4 มิ.ย.) สมาคมการค้าพืชไร่ นำโดยนายเทอดศักดิ์ ลาภจิตรกุศล นายกสมาคมการค้าพืชไร่ เข้ายื่นหนังสือร้องเรียนต่อ นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม สส.พรรคไทยภักดี เพื่อคัดค้านกรณีรัฐบาลเตรียมทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) นำเข้าข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) จากสหรัฐอเมริกา จำนวน 1 ล้านตัน โดยระบุว่าอาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดของไทยและเศรษฐกิจฐานรากในระยะยาว
นายเทอดศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่อนุญาตให้เกษตรกรปลูกพืชจากเมล็ดพันธุ์ GMO แต่กลับมีแนวทางเปิดให้นำเข้าข้าวโพด GMO จากต่างประเทศ ซึ่งสร้างความกังวลต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก พร้อมยกบทเรียนจากกรณีถั่วเหลืองในอดีต โดยก่อนปี 2550 ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองประมาณ 3 ล้านไร่ แต่หลังจากมีการอนุญาตให้นำเข้าถั่วเหลืองและลดภาษีนำเข้าเหลือร้อยละ 0 ทำให้เกษตรกรไทยไม่สามารถแข่งขันด้านราคากับสินค้านำเข้าได้ จนปัจจุบันพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองในประเทศแทบหมดไป
นายเทอดศักดิ์ ระบุว่า หากรัฐบาลเดินหน้าทำ MOU ดังกล่าว เกรงว่าข้าวโพดจะเผชิญชะตากรรมเช่นเดียวกับถั่วเหลือง เนื่องจากมีการปรับลดภาษีนำเข้าข้าวโพดลงอีก ขณะที่ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบสำคัญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ การนำเข้าปริมาณมากจะส่งผลให้เกิดการแข่งขันกับผลผลิตในประเทศและแย่งส่วนแบ่งตลาด ทำให้ราคาข้าวโพดในประเทศปรับตัวลดลง กระทบต่อรายได้และโอกาสในการประกอบอาชีพของชาวไร่ชาวนา
นอกจากนี้ ยังมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนไทยที่บริโภคผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับข้าวโพด GMO เนื่องจากยังไม่มีงานวิจัยที่สามารถยืนยันผลกระทบในระยะยาวตลอดช่วงชีวิตของมนุษย์จากการบริโภคผลิตภัณฑ์ที่มาจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมได้อย่างชัดเจน อีกทั้งยังสะท้อนถึงความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม เพราะเกษตรกรไทยไม่ได้รับอนุญาตให้ปลูกข้าวโพด GMO ภายในประเทศ แต่กลับต้องแข่งขันกับสินค้านำเข้าที่ผลิตจากเทคโนโลยีดังกล่าว ทั้งที่ประเทศไทยยังมีวัตถุดิบชนิดอื่นที่สามารถใช้ทดแทนในการผลิตอาหารสัตว์ได้อย่างเพียงพอ จึงเรียกร้องให้มีการทบทวนการนำเข้าข้าวโพด GMO และขอให้ภาครัฐคุ้มครองอาชีพชาวไร่ชาวนา รวมถึงเศรษฐกิจท้องถิ่นของไทย เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับภาคการเกษตรของประเทศในอนาคต
ด้าน นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม กล่าวว่า การนำเข้าข้าวโพด GMO เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ ซึ่งขณะนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ อาจส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจของเกษตรกรไทย จึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลทบทวนการลงนาม MOU ดังกล่าว เพื่อคุ้มครอง พัฒนา และส่งเสริมอาชีพชาวไร่ชาวนาของประเทศให้มีความเข้มแข็ง และเป็นเศรษฐกิจฐานรากของประเทศอย่างแท้จริง