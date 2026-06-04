“เอกนิติ” ย้ำคัดคนเดือดร้อน หลังดราม่าเงื่อนไขบัตรสวัสดิการฯ "ตัดสิทธิ์พ่อแม่ หากลูกลดหย่อนภาษีดูแลบุพการี”

รมว.คลัง ยืนกรานคำเดิม ต้องการคัดกรองคนเดือดร้อน หลัง ปชช.โอดออกเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ “ตัดสิทธิ์พ่อแม่ หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการี” เผยสั่ง ก.คลัง ดูอยู่
วันนี้ (4มิ.ย.) ที่ทำเนียบฯ นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึงเงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่า จะมีการทบทวนหรือไม่ โดยเฉพาะการตัดสิทธิ์พ่อแม่ หากลูกนำไปลดหย่อนภาษีเลี้ยงดูบุพการี ครั้งนี้ไม่ทัน จะปรับครั้งหน้าหรือไม่ ว่ากำลังให้กระทรวงการคลังดูอยู่ อย่างที่บอกเราต้องการสำรวจสิทธิ์ เพื่อที่จะช่วยดูแลผู้ที่เดือดร้อนจริง ๆ ขณะนี้กระทรวงการคลังได้ให้กระทรวงมหาดไทยเข้าไปสำรวจ ซึ่งหัวใจสำคัญ คือ ประชาชนที่เดือดร้อน และไม่ได้อยู่ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งไม่ได้มีการทบทวนสิทธิ์มานาน เพราะฉะนั้นจึงอยากช่วยกลุ่มที่เดือดร้อนจริง ๆ ก่อน
ทั้งนี้ นายเอกนิติ กล่าวท้้งท้าย ว่าหลังจากนี้จะมาเล่าเงื่อนไขให้ฟังอีกครั้ง