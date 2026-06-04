"ดร.เชน" ยันภูมิใจไทยถอนชื่อหนุนร่าง รธน.ไม่กระทบพรรคร่วม ชี้เป็นกลไกสภาไม่ใช่เกี่ยว ครม.

"ยศชนัน" ยัน ภูมิใจไทยถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญไม่กระทบพรรคร่วมรัฐบาล ชี้เป็นกลไกสภา ไม่ใช่เรื่อง ครม.
วันที่ 4 มิ.ย.ที่ทำเนียบฯ นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอดถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทย ว่า ตรงนี้ก็ต้องรับฟังเสียงของทุกฝ่ายซึ่งจากเหตุผลที่พรรคภูมิใจไทยแถลง วันนี้พรรคเพื่อไทยก็จะหารือกัน ว่าจะดำเนินการในเรื่องนี้อย่างไร ซึ่งวันนี้ที่สภาหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ก็จะมีการชี้แจงหลังจากที่ได้มีการหารือกัน
ผู้สื่อข่าวถามว่า การที่เป็นพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกัน การไม่สนับสนุนกันแบบนี้สามารถตีความทางการเมืองได้หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ไม่มี นี่เป็นเรื่องประเด็นของรัฐธรรมนูญ เป็นสิทธิ์ของแต่ละท่านอยู่แล้ว
เมื่อถามว่าจะไม่ทำให้เกิดความบาดหมาง ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ไม่มี
เมื่อถามว่าจะต้องมีการเคลียร์เรื่องนี้กับนายกรัฐมนตรีหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า เรื่องนี้ไม่มีปัญหา เป็นกลไกของสภา ไม่ใช่เรื่องของคณะรัฐมนตรี เมื่อถามว่าการที่พรรคภูมิใจไทยถอนชื่อออกไป จะทำให้เสียงเพียงพอที่จะเสนอใช่หรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ตอนนี้อยู่ในช่วงการประเมิน ที่สภากำลังหารือกัน ซึ่งหากมีความชัดเจนหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ก็น่าจะแถลงออกมา ซึ่งอยากจะให้แยกส่วน ว่าเป็นเรื่องของคณะรัฐมนตรี กับเรื่องของพรรค เป็นคนละส่วนกัน
เมื่อถามว่า จะทำให้ความร่วมมือในเรื่องอื่นๆมีปัญหาหรือไม่ นายยศชนัน กล่าวว่า ไม่มีปัญหาเลย นี่เป็นเรื่องเฉพาะเจาะจง
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