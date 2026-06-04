"พ่อใหญ่อี๊ด" โวย ภท.ถอนชื่อร่างแก้ รธน.ไม่ทันไรก็เห็นตีนหนู อย่างนี้จะร่วมหอกันได้ยังไง

“อดิศร เพียงเกษ” โพสต์จวกภูมิใจไทย ถอนชื่อสนับสนุนร่างแก้ไข รธน.ฉบับเพื่อไทย แค่เริ่มต้นก็ไปไม่สวย แบบนี้า่งผลต่อการร่วมรัฐบาลแน่นอน ซัดไม่ทันไรก็เห็นตีนหนู แบบนี้จะร่วมหอกันได้ไฉน
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2569 นายอดิศร เพียงเกษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ได้โพสต์ผ่านผ่านแอปพลิเคชั่น x กรณีที่พรรคภูมิใจไทยมีมติถอนชื่อจากการลงชื่อกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยว่า พรรคภูมิใจไทย มีมติให้ถอนชื่อในร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย เกรงจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ
เริ่มต้น.. ระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลเรื่องแก้รัฐธรรมนูญ ก็ไปไม่สวย คงกระทบต่อการร่วมรัฐบาลอย่างแน่แท้
พรรคเพื่อไทย ต้องการให้ประชามติ 21 ล้านเสียง เป็นผลในทางปฏิบัติ แต่เสียงไม่พอ จึงขอแรงจากส.ส.พรรคต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ให้ร่วมลงชื่อในร่างของเพื่อไทย
ไม่สบายใจ ที่ภูมิใจไทย มีมติมาแบบนี้ พรรคเพื่อไทยมีนักกฎหมาย รู้ว่า ร่างรัฐธรรมนูญไม่ขัด คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแน่นอน
อนุทินอายุสั้นหรือยาว อยู่กับท่าทีต่อพรรคร่วม แสวงจุดร่วม สงวนจุดต่าง…???!!!
ไม่ทันไร ก็เห็นตีนหนู
จะร่วมหอกันอยู่ได้ไฉน
สะกดคำว่าประชาธิปไตย
และจะแก้ไข“รัฐธรรมนูญ” อย่างไรดี…!!!???