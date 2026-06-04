"เชน" อุบคุมพท.คู่ "อิ๊งค์" แทน "แม้ว" ทุกอย่างเดินตามโครงสร้างพรรค มุ่งบริหารบ้านเมืองขับเคลื่อนประเทศ

"ยศชนัน" ลั่นทำงานเต็มที่ ปัดตอบเรื่องคุมพรรคเพื่อไทยคู่ “อิ๊งค์” แทน "ทักษิณ" ชี้ทุกอย่างเดินหน้าตามโครงสร้างพรรค มุ่งบริหารบ้านเมืองขับเคลื่อนประเทศ
วันนี้ (4มิ.ย.) นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ในฐานะแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี นางสาวพิณทองทา ชินวัตร คุณากรวงษ์ บุตรสาวนายทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ระบุในเรื่องการเมือง นายทักษิณจะให้ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร และนายยศชนัน เป็นผู้ดูแลพรรคเพื่อไทย ว่า ตรงนี้ต้องแยกเรื่องเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมือง เพราะทางคณะรัฐมนตรีก็มีอำนาจเต็มอยู่แล้ว แต่แต่ละคนก็ทำงานเต็มที่ ส่วนการบริหารพรรคการเมืองเป็นส่วนการบริหารพรรค ซึ่งจะมีโครงสร้างอยู่แล้ว พรรคเพื่อไทยก็มีโครงสร้างของที่ปรึกษา ก็จะเข้ามาดูเรื่องนี้ โดยเราปรับการบริหารพรรคให้เหมาะสมกับการขับเคลื่อนพรรค
ส่วนเท่าที่ฟังจากข่าว ดูเหมือนนายทักษิณ จะวางทือ ไม่มายุ่งกับการเมือง และมอบให้นางสาวแพทองธาร กับ อาจารย์เชน รับผิดชอบ นายยศชนัน ก็ย้ำคำเดิมว่า ถ้าเรื่องที่เกี่ยวกับ ครม. เราดำเนินการเต็มที่ ส่วนการบริหารพรรคก็เป็นไปตามระเบียบโครงสร้างของพรรค ซึ่งนางสาวแพทองธาร ก็เป็นที่ปรึกษาอยู่แล้ว
ส่วนการเจรจาการเมืองต่างๆ ตอนนี้อาจารย์เชน มีอำนาจเต็มกับนางสาวแพทองธารใช่หรือไม่ นายยศชนัน ยืนยันเหมือนเดิมว่า ทำงานเต็มที่ ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำก็ทำให้ประเทศก้าวไปข้างหน้าได้
ส่วนโอกาสในการขยับขึ้นเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายยศชนัน บอกว่า ไม่มี ก็เป็นไปตามโครงสร้างการบริหารพรรค ซึ่งปรับเปลี่ยนชัดเจนเมื่อเดือนที่แล้ว และเราสามารถใช้โครงสร้างนี้ขับเคลื่อนไปได้
ส่วนมีโอกาสที่จะเข้าไปพูดคุยหรือขอคำปรึกษาเรื่องการทำงาน เพราะนายทักษิณ ก็เป็นอดีตนายกฯ นายยศชนัน กล่าวว่า ตรงไปตรงมานะครับ ในขาที่เราเกี่ยวกับการบริหารบ้านเมือง ก็มีขั้นตอนมีกฎเกณฑ์อยู่แล้ว ในเรื่องการบริหารพรรคก็เป็นไปตามกลไกของพรรคการเมือง