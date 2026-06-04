“จุลพันธ์” เผยเพื่อไทยชะลอร่างแก้ รธน.หลังภูมิใจไทยถอนชื่อ เตรียมยื่นใหม่สัปดาห์หน้า ไม่กระทบรัฐบาล "อนุทิน" แจ้งก่อนแล้ว

“จุลพันธ์” เผยเพื่อไทยชะลอยื่นร่างแก้รัฐธรรมนูญ หลังภูมิใจไทยถอนรายชื่อหนุน เตรียมหารือภายในและพูดคุยพรรคร่วมอีกครั้ง คาดยื่นสภาได้สัปดาห์หน้า ย้ำไม่เสียหลักการ ไม่กระทบความสัมพันธ์รัฐบาล เพราะได้รับแจ้งล่วงหน้าจาก “อนุทิน” แล้ว
วันนี้(4 มิ.ย.)นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีพรรคภูมิใจไทยมีมติถอนรายชื่อออกจากการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทย ว่า พรรคเพื่อไทยจำเป็นต้องกลับมาทบทวนร่างดังกล่าวอีกครั้ง แม้เดิมจะเตรียมยื่นเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาอย่างแน่นอน โดยยอมรับว่าการถอนรายชื่อของสมาชิกพรรคภูมิใจไทยส่งผลต่อแนวทางการเดินหน้าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ
นายจุลพันธ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยเคารพการตัดสินใจของพรรคภูมิใจไทย ซึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกและเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นในสภา โดยหลังจากนี้จะต้องหารือร่วมกับพรรคภูมิใจไทยถึงเหตุผล ความจำเป็น และข้อกังวลทางกฎหมายต่างๆ เพื่อหาทางออกร่วมกัน พร้อมยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่กระทบความสัมพันธ์ของพรรคร่วมรัฐบาล เพราะเป็นประเด็นในชั้นนิติบัญญัติ
ทั้งนี้ พรรคเพื่อไทยจะใช้เวลาช่วงสัปดาห์หน้าในการประชุมภายในเพื่อพิจารณาทิศทางของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยมองว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย เนื่องจากการผ่านความเห็นชอบต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของรัฐสภา และต้องได้รับเสียงสนับสนุนจากสมาชิกวุฒิสภาไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ด้วย
นายจุลพันธ์ ยืนยันว่า การปรับท่าทีครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าพรรคเพื่อไทยเสียหลักการ เพราะข้อเท็จจริงคือพรรคมีเพียง 74 เสียง ไม่สามารถผลักดันร่างได้โดยลำพัง ขณะที่พรรคภูมิใจไทยมีสมาชิกมากกว่า 190 คน จึงเป็นปัจจัยสำคัญทางการเมืองที่ต้องคำนึงถึง โดยย้ำว่าเป็นเรื่องของ “สมการทางการเมือง” มากกว่าการเปลี่ยนแปลงหลักการ
“พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ทำงานแบบหวังผล หากมองแล้วว่าการเดินหน้าร่างเดิมมีโอกาสไม่ผ่านในวาระแรก ก็ต้องกลับมาทบทวนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด คือการมีสภาร่างรัฐธรรมนูญ หรือ สสร. ที่จะเข้ามาจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ตามหลักประชาธิปไตย” นายจุลพันธ์ กล่าว
เมื่อถามถึงข้อกังวลว่าพรรคเพื่อไทยอาจถูกวิจารณ์ว่าต้องคล้อยตามพรรคภูมิใจไทย นายจุลพันธ์ ระบุว่า การแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่สามารถเริ่มต้นจากความขัดแย้งได้ ทุกฝ่ายจำเป็นต้องหาจุดร่วมที่สามารถเดินหน้าไปด้วยกันได้ หากเริ่มจากการเผชิญหน้ากันตั้งแต่ต้น เชื่อว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะไม่ประสบความสำเร็จ
นายจุลพันธ์ ยังยืนยันว่า พรรคภูมิใจไทยได้แจ้งข้อกังวลและแนวโน้มมติพรรคให้ทราบล่วงหน้าแล้ว ทั้งจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล และนายภราดร ปริศนานันทกุล ทำให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้รู้สึกประหลาดใจกับมติดังกล่าว และพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นทุกฝ่าย เพื่อหาข้อสรุปร่วมกันก่อนนำร่างเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภาอีกครั้ง โดยคาดว่าจะมีความชัดเจนภายในสัปดาห์หน้า