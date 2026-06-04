“จุลพันธ์” แจง “จิรายุ” แฉ “ชัชชาติ” ทำส่วนตัว ไม่เกี่ยว พท.เหตุพรรคไม่ได้ส่งคนชิงผู้ว่าฯ กทม.

“จุลพันธ์” แจง “จิรายุ” แฉซื้อขายตำแหน่งยุค“ชัชชาติ” ทำในนามส่วนตัว ไม่ต้องมีไฟเขียวหรือไฟแดงจาก เพื่อไทย และไม่ต้องเรียกมาสอบถาม ยันไม่เกี่ยวกับพรรคเหตุไม่ได้ส่งคนชิงผู้ว่า กทม.
วันนี้( 4 มิ.ย.)ที่รัฐสภา นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีต สส.กทม. พรรคเพื่อไทย ออกมาโพสต์เปิดโปงถึงการทุจริตตำแหน่งข้าราชการในกรุงเทพมหานคร ซึ่งพาดพิงถึงนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ อดีตผู้ว่า กทม. ได้รับไฟเขียวจากพรรคหรือไม่ โดยนายจุลพันธ์ หัวเราะก่อนกล่าวว่า ไม่มีไฟเขียวหรือไฟแดง ในส่วนของนายจิรายุ เป็นเรื่องของความคิดเห็น และตัวท่านอาจจะมีข้อมูลส่วนตัว ซึ่งตนไม่ได้เห็น และท่านก็ดำเนินการตามสิทธิของประชาชนคนหนึ่ง ไม่ได้ทำในฐานะสมาชิกพรรคเพื่อไทย แม้นายจิรายุจะเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทย แต่ไม่ได้หมายความว่าสมาชิกทุกคนจะต้องเดินหน้าในกรอบเดียวกัน ทุกคนมีสิทธิตามส่วนตัว
เมื่อถามว่าจะเรียกนายจิรายุมาสอบถามหรือไม่ นายจุลพันธ์ กล่าวว่า ไม่ เพราะพรรคเพื่อไทยไม่ได้ส่งตัวผู้สมัคร และการเลือกตั้งผู้ว่า กทม. ปล่อยให้เป็นเรื่องของท้องถิ่นดำเนินการ