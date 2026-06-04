รัฐบาลสั่งกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพรับสถานการณ์ฉุกเฉินหน้าฝน เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรค

รัฐบาลกางแผนรับมือฤดูฝน สั่งกรมปศุสัตว์ทำแผนอพยพ รองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน พร้อมเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าระวังโรคระบาดช่วงน้ำท่วม
ร้อยเอกหญิง ภัทร์ดารัสมิ์ ทองสลวยกร รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่เกษตรกรรมและเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ทั่วประเทศ รัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้สั่งการด่วนให้กรมปศุสัตว์ยกระดับมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติอย่างเต็มพิกัด เพื่อลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้น และให้จัดทำแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นไปยังพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยเป็นอันดับแรก
โดยในส่วนของแผนอพยพนั้น ได้กำชับให้เตรียมพื้นที่สูงและจุดพักสัตว์ชั่วคราว รองรับสถานการณ์ฝนตกหนัก และให้ประสานงานร่วมกับหน่วยงานในท้องถิ่น เพื่อเร่งเคลื่อนย้ายสัตว์ทันทีหากเกิดน้ำท่วมฉับพลัน รวมทั้งให้จัดเตรียมเสบียงอาหารสัตว์ ถุงยังชีพด้านปศุสัตว์ รวมถึงวัคซีนและเวชภัณฑ์ต่าง ๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการ นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ตั้งหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ พร้อมโมบายยูนิต (Mobile Unit) เพื่อเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอย่างเร่งด่วน
รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ระบุว่า สภาพอากาศในช่วงฤดูฝนที่มีความชื้นสูงและแปรปรวนอย่างรวดเร็ว มักส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของสัตว์เลี้ยง ไม่ว่าจะเป็น โค กระบือ สุกร แพะ แกะ และสัตว์ปีก ทำให้สัตว์เกิดความเครียดและระบบภูมิคุ้มกันลดต่ำลง ซึ่งเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยได้ง่ายกว่าปกติ จึงขอให้เกษตรกรหมั่นสังเกตอาการสัตว์เลี้ยง หากพบอาการผิดปกติ อาทิ ซึม, เบื่ออาหาร, มีไข้, ไอ, จาม หรือมีอัตราการตายที่ผิดปกติ ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่ทันที และขอความร่วมมือเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วม ให้ปฏิบัติตามแนวทางป้องกันของทางกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด