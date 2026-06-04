"โตโต้" โวยโจทก์ใช้หลักฐานเท็จยื่นอุทธรณ์คดี 112 จ่อแจ้งความเอาผิด อ้างศาลชั้นต้นพิสูจน์แล้วยกฟ้องยังเอามาใช้ซ้ำ

"ปิยรัฐ" เปิดหลักฐานแจงความบริสุทธิ์ คดี ม.112 ชี้อีกฝ่ายใช้หลักฐานการโพสต์เฟซบุ๊กเมื่อ 31 ธ.ค.63 ที่ศาลชั้นต้นพิสูจน์แล้ว ตัดสินยกฟ้อง แต่ยังเอามายื่นในชั้นอุทธรณ์อีกรอบ จ่อดำเนินคดีเอาผิด
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.เวลา10.00 น. ที่รัฐสภา นายปิยรัฐ จงเทพ สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน พร้อมด้วยนายนรเศรษฐ์ นาหนองตูม ทนายความ แถลงข่าวเปิดเผยหลักฐานกรณีถูกศาลอุทธรณ์ภาค 4 พิพากษาจำคุก คดี มาตรา 112 ว่า คดีนี้น่าจะจบไปด้วยดีที่ศาลชั้นต้น หลังจากมีการยกฟ้อง และคิดว่าอัยการฯ ไม่มีการอุทธรณ์เพราะการสืบพยานเท็จเป็นเพียงเอกสารที่นำมาประกอบและนำมาดำเนินคดี มีการสร้างและตัดแต่งข้อความ รวมถึงเวลาในการโพสต์ในเฟซบุ๊ก
นายปิยรัฐ กล่าวต่อว่า คดีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ระหว่างช่วงการชุมนุมของกลุ่มราษฎร โดยกลุ่ม Wevo ได้รับกุ้งมาจำหน่ายบริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งในช่วงสายวันนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ควบคุมตัวแกนนำหลายคน ซึ่งตนก็เป็นหนึ่งในแกนนำที่ถูกควบคุมตัว และถูกคุมตัวไปที่กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 1 จังหวัดปทุมธานี ถูกจับกุมและถูกยึดเครื่องมือสื่อสาร ก่อนนำตัวเข้าสู่ห้องขังตั้งแต่เวลาจับกุมตนไม่สามารถใช้เครื่องมือสื่อสารได้อีกเลย ซึ่งจากหลักฐานที่โจทก์นำมายื่นเป็นข้อความโพสต์ในเพจเฟซบุ๊ก ลงเวลา 07.15 น. ของวันที่ 31 ธ.ค. 2563 ซึ่งเป็นหลักฐานเท็จ แต่หลักฐานจริงๆ ตนได้โพสต์เมื่อเวลา 14.15 น. ในวันเดียวกันนั่นแปลว่าเป็นการโพสต์ของแอดมิน ซึ่งขณะนั้นตนอยู่ในที่คุมขังเรียบร้อยแล้ว ไม่ได้มีการสื่อสารออกมา ศาลจึงว่าตนไม่ได้กระทำความผิด คนที่โพสต์คือ 1 ใน 5 แอดมิน ซึ่งโจทก์ไม่สามารถนำสืบได้ว่าเป็นคนไหน ศาลชั้นต้นจึงยกฟ้อง
นายปิยรัฐ กล่าวว่า ในวันนั้นตนก็ได้แถลงต่อศาลว่า อโหสิกรรมให้กับทุกคนที่ทำเรื่องนี้และไม่ดำเนินการฟ้องร้องดำเนินคดีต่อ และจะลบโพสต์ดังกล่าว แต่ปัจจุบันยังไม่จบ โจทก์ยังใช้หลักฐานเดิมยื่นอุทธรณ์ ตนจึงไม่ยอมรับต่อการกระทำแบบนี้ เราทำหน้าที่ปกป้องสิทธิ์เสียงของประชาชน แต่จะไม่ปกป้องสิทธิ์เสียงของตนเองไม่ได้
"นี่คือตัวอย่างหนึ่ง เท่านั้นที่ผมถูกกระทำแบบนี้ในการสร้างหลักฐาน ซึ่งแน่นอนว่าหลักฐานต้องไม่มีน้ำหนักขนาดไหน ศาลถึงยกฟ้องไปแล้ว หลังจากนี้ไม่ว่าจะกลุ่มปกป้องสถาบันที่เป็นภาคประชาชนนำหลักฐานเหล่านี้ไปแจ้งความผมที่ ปอท.และตำรวจมีหน้าที่เข้าไปค้นพยานหลักฐานก่อนสั่งฟ้องเหตุใดถึงยังสั่งฟ้องอีก นี่จะตกเป็นจำเลยที่ 2 ของผมอย่างแน่นอน และจำเลยที่ 3 คือผู้ที่รู้อยู่แล้วว่าผิด แต่ก็ยังมีการยื่นอุทธรณ์ ผมก็ต้องดำเนินการต่อไป" นายปิยรัฐกล่าว