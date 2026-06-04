กมธ.กฎหมายฯ ถกปมลอบยิง "สส.กมลศักดิ์" บ่ายนี้ ยันไม่ปล่อยคนบงการลอยนวล

“โรม”เผย กมธ.กฎหมายฯ เตรียมถก กรณีลอบยิง "กมลศักดิ์" บ่ายวันนี้ ยันไม่ปล่อยคนอยู่เบื้องหลังลอยนวล ชี้ เป็นบรรทัดฐานทำลายกระบวนการอำนาจมืด
เมื่อวันที่ 4 มิ.ย.เวลา 09.00 น.ที่รัฐสภา นายรังสิมันต์ โรม สส.บัญชีรายชื่อ รองหัวหน้าพรรคประชาชน ในฐานะประธานคณะกรรมาธิการ(กมธ.)การกฎหมาย การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงวาระพิจารณาของกรรมาธิการฯในวันนี้(4 มิ.ย.) ว่า มีกรณีตำรวจอุ้มคนจีน และจะมีการแถลงข่าวว่าเรื่องนี้จะมีความคืบหน้าอย่างไร ในเบื้องต้นข่าวเงียบแล้วไม่เห็นถึงความคืบหน้า ยังไม่เห็นการดำเนินการเอาผิดหรือการขยายผล ที่อาจจะถูกเชื่อมโยงว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องมากกว่าไปอุ้มคนจีน และในช่วงบ่ายวันนี้กมธ.ฯ จะพิจารณากรณีนายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สส.นราธิวาส พรรคประชาชาติ ถูกรอบทำร้าย ซึ่งยังหาข้อยุติที่ชัดเจนให้เป็นที่น่าพอใจไม่ได้ ซึ่งในประเด็นการพิจารณาจะมีกรณีเกี่ยวกับปืนที่เป็นประเด็นใหญ่ และจะได้สอบข้อเท็จจริงจากผู้ที่มาข้อมูลในเรื่องนี้
“จริงๆมีมากกว่าปืน และมีเรื่องอื่นด้วยที่เกี่ยวพันกับข้อมูลส่วนบุคคล ดังนั้นหลายส่วนคิดว่าเป็นประเด็นสำคัญที่ทางกมธ.ฯจะต้องพิจารณา และเรื่องของนายกมลศักดิ์ ไม่อยากให้มองเฉพาะกรณีนี้กรณีเดียว แต่ต้องมองว่าเป็นคดีที่อาจจะเป็นบรรทัดฐาน ของกระบวนการยุติธรรมและจะต้องช่วยกันป้องกันไม่ให้มีการคุกคาม” นายรังสิมันต์กล่าว
นายรังสิมันต์ กล่าวด้วยว่า หากนักการเมืองที่รับเรื่องร้องเรียนยังสามารถถูกยิงได้ หากถามว่านักการเมืองยังเอาตัวเองไม่รอด ยังไม่ได้รับความปลอดภัย กลไกนิติบัญญัติจะเป็นสะพานเชื่อมเพื่อนำปัญหาของประชาชนมาแก้ไขโดยกลไกของสภาฯได้อย่างไร จึงเห็นว่าสิ่งที่ต้องทำอยากเห็นสังคมที่ปลอดภัย ไม่ใช่แค่นักการเมืองถูกยิง แต่วันนี้หากจะเริ่มจากจุดใดที่ใกล้เคียงกับพยานหลักฐานและมีข้อมูลมาเอาผิดและขยายผล เพื่อทำลายกระบวนการใช้อำนาจมืด ใช้การข่มขู่คุกคามยกเคสนายกมลศักดิ์ เป็นบรรทัดฐานได้ ยืนยันเรื่องนี้จะไม่ปล่อยผ่านไม่ได้มองว่าอยู่คนละพรรคหรือไม่สิ่งที่สำคัญจะปล่อยให้คนที่อยู่เบื้องหลังเรื่องนี้ลอยนวลไม่ได้เด็ดขาด