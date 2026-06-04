“สกลธี” จี้รัฐบาลเร่งจ่ายเยียวยาแท็กซี่-วินฯ ลงทะเบียนตั้งแต่ เม.ย.ยังไม่ได้เงิน ชี้ล่าช้าผลักแรงงานรากหญ้าพึ่งหนี้นอกระบบ

“สกลธี” จี้รัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาแท็กซี่-วินมอเตอร์ไซค์ หลังผู้ลงทะเบียนตั้งแต่เดือนเมษายนยังไม่ได้รับเงิน ชี้หากล่าช้าอาจผลักแรงงานรากหญ้าพึ่งหนี้นอกระบบ สะท้อน 4 ปัญหาใหญ่ พร้อมขอเพิ่มงบช่วยเหลือหากมีการกู้เงินรอบใหม่
วันนี้(4 มิ.ย.) นายสกลธี ภัททิยกุล สส. แบบบัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ หารือในสภาผู้แทนราษฎร เรียกร้องให้กระทรวงคมนาคมและรัฐบาล เร่งรัดการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 เม.ย.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ขับขี่ในภาคขนส่งสาธารณะ ว่า จากการลงพื้นที่รับฟังปัญหาของประชาชนในช่วงหลายวันที่ผ่านมา พบว่ากลุ่มผู้ขับขี่รถยนต์รับจ้าง (แท็กซี่) และวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างจำนวนมากที่ได้ลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือไปตั้งแต่เดือนเมษายน ปัจจุบันยังคงไม่ได้รับเงินเยียวยา และเรื่องยังคงเงียบหาย โดยตามเกณฑ์สิทธิ์แท็กซี่จะต้องได้รับเงินช่วยเหลือคันละ 5,040 บาท และวินมอเตอร์ไซค์คันละ 840 บาท ซึ่งเงินจำนวนนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพยุงค่าครองชีพที่รอไม่ได้ และหากรัฐบาลยังจ่ายเงินล่าช้า อาจบีบบังคับให้กลุ่มผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ต้องหันไปพึ่งพาการกู้นอกระบบ ซึ่งจะยิ่งซ้ำเติมให้ปัญหาหนี้สินมีความซับซ้อนและรุนแรงขึ้น
นายสกลธี ยังถึงช่องโหว่และข้อจำกัดของนโยบายเยียวยาดังกล่าวใน 4 ประเด็นหลัก คือ
1. ความไม่เป็นธรรมในกลุ่มผู้เช่าขับ เงินเยียวยาของกลุ่มรถแท็กซี่ในปัจจุบัน ตกเป็นสิทธิ์ของตัวเจ้าของรถ ไม่ได้ตกถึงมือคนขับแท็กซี่ที่เป็นผู้รับจ้างขับรถและเป็นผู้เดือดร้อนตัวจริง
2. วงเงินช่วยเหลือไม่เพียงพอ วงเงินเยียวยาของวินมอเตอร์ไซค์ที่มีอยู่ราว 120,000 กว่าคน ได้รับเพียงคนละ 840 บาท ซึ่งถือว่าน้อยเกินไปและไม่เพียงพอต่อการดำรงชีพ จึงเสนอให้รัฐพิจารณาเพิ่มวงเงิน
3. กลุ่มไรเดอร์ป้ายขาวถูกทิ้งไว้ข้างหลัง นายสกลธี กล่าวว่า มีกลุ่มไรเดอร์ป้ายขาวประมาณ 300,000 - 400,000 คัน ที่ตกหล่นจากมาตรการรอบนี้ แม้รัฐบาลเคยรับปากว่าจะดูแลให้ภายในเดือนมิถุนายน แต่จนถึงขณะนี้เรื่องก็ยังเงียบอยู่
4. อุปสรรคทางเทคโนโลยี ระบบการลงทะเบียนและการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันรวมถึงระบบ GPS มีความซับซ้อน ทำให้ผู้ขับขี่ที่เป็นผู้สูงอายุใช้งานได้ยากและต้องหลุดออกจากระบบไปอย่างน่าเสียดาย
"นโยบายนี้ช่วยเหมาจ่ายค่าเสียหายตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม รวมเวลาเพียง 42 วันเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ความเดือดร้อนของพี่น้องกลุ่มนี้มีระยะเวลายาวนานกว่านั้นมาก ผมจึงอยากฝากผ่านท่านประธานสภาฯ ไปยังกระทรวงคมนาคมให้ช่วยเร่งรัด และหากรัฐบาลมีการจัดสรรเงินกู้รอบใหม่ ขอให้พิจารณานำเงินมาช่วยเหลือเยียวยากลุ่มอาชีพขนส่งมวลชนรากหญ้าเหล่านี้เพิ่มเติมด้วย" นายสกลธี กล่าว