‘ชัชชาติ’ สวนกลับ ‘คริส พรรคเศรษฐกิจ’ ปมจ่อแถลงแฉซื้อขายตำแหน่ง ผอ.เขต 4 ล้าน ลั่นไม่มีทางทำเพราะเป็น "จุดแห่งความหายนะ" ตั้งข้อสังเกตทำไมเพิ่งพูดช่วงเลือกตั้ง ท้าให้ยื่นป.ป.ช. ถ้ากล่าวหาบิดเบือนมีความผิดอาญาแน่ พร้อมสยบข่าวลือ ไม่เคยตั้ง ‘สุรพล นิติไกรพจน์’ คุมกรุงเทพธนาคม-ม.นวมินทร์ฯ
วันที่ 3 มิถุนายน 2569 - จากกรณีที่ นายคริส โปตระนันทน์ พรรคเศรษฐกิจ เตรียมตั้งโต๊ะแถลงข่าวเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยอ้างว่ามีการซื้อขายตำแหน่งระดับผู้อำนวยการเขต (ผอ.เขต) สูงถึง 4 ล้านบาทนั้น
ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า ไม่กังวลต่อการแถลงข่าวที่จะมีขึ้น โดยขอให้นายคริส นำหลักฐานมาเปิดเผยให้เกิดความชัดเจน และมองว่า ตนเองก็คุ้นเคยกับทีมงานนี้เป็นอย่างดี และที่ผ่านมาในสภา กทม. ก็มีการพูดคุยกับสมาชิกบางคนตลอด ถึงขั้นเคยชวนตนเองไปร่วมทำทีมด้วยกัน
“เอาเลย เอาเลย แจ้งมาเลย แต่พูดก็ต้องรับผิดชอบคำพูดตัวเองนะ ถ้ามีหลักฐานจริง ผมไม่รอดมาถึงปัจจุบันนี้หรอก ถ้าเกิดมีข้อมูลชัดเจนก็ขอให้ไปแจ้ง ป.ป.ช. เลย อย่ามาแต่พูดอย่างเดียว” ชัชชาติกล่าว
ชัชชาติ ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติในการออกมาเปิดประเด็นในช่วงเวลานี้ โดยเห็นว่า ถ้ามีข้อมูลจริงๆ ก็ไม่ต้องมาพูดตอนนี้ ควรพูดตั้งแต่สมัยที่ทำงาน เพราะช่วงที่ทำงานอยู่ในสภา กทม. ก็พูดคุยกันตลอด ดังนั้น การออกมาพูดในช่วงเวลานี้ อาจจะมีจุดประสงค์ 'อะไรแอบแฝง' หรือเปล่า
“เรื่องซื้อขายตำแหน่ง เราไม่ทำอยู่แล้ว เพราะว่ามันเป็นจุดแห่งความหายนะเลย ถ้ามีคนที่ไปรับเงิน ไปแอบอ้างชื่อผม ถ้ามีก็บอกชื่อมาเลย จะได้ไปจัดการให้ถูกต้อง” ชัชชาติกล่าว
ชัชชาติ ยังกล่าวอีกว่า ถ้าตนเองตั้งทีมงานที่ทุจริต ที่ซื้อขายตำแหน่งมาอยู่ในทีม จะได้ผลงานที่ดีได้อย่างไร เพราะต้องไม่ลมว่า เจ้านายของเราคือประชาชน
“ถ้าเกิดพวกนี้เข้ามาทุจริต มันก็ต้องไปทุจริตต่อ สุดท้ายนโยบายเราก็ไม่ได้รับการปฏิบัติอย่างแน่นอน มันไม่มีเหตุผลเลยที่จะทำ อนาคตเรามันไม่ใช่มีแค่นี้ อนาคตเราอีกตั้งไกล ถ้าคุณคริสมั่นใจ ผมว่าก็แถลงมา แล้วก็ไปแจ้งความจับเลย” ชัชชาติกล่าว
ส่วนข้อกล่าวอ้างเรื่องระบบอากง ว่าอยู่เบื้องหลังการโยกย้ายไม่เป็นธรรมนั้น ชัชชาติ ยืนยันว่า ไม่มี ซึ่งคำว่าระบบอากงเป็นคำที่ตั้งขึ้นมาเอง และบุคคลที่นายคริสกล่าวอ้างถึง ก็เพิ่งจะพูดคุยกับสมาชิกของพรรคเศรษฐกิจ และที่ผ่านมา ก็คุยกันตลอด ไม่เห็นมีปัญหาอะไร แต่พอใกล้จะเลือกตั้ง จึงเกิดมีปัญหาขึ้นมา
.
ชัชชาติ ย้ำถึงนโยบายเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายว่า ต้องการเน้นคนที่เก่ง ที่มีความสามารถ ซึ่งผลงานของกทม. ที่สะท้อนออกมา ก็คือผลงานของทีมงาน และของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
“ผมยินดีและยอมรับให้เกิดการตรวจสอบทุกอย่างนะครับ ไม่มีปัญหาครับ แต่ผมก็อยากเตือนผู้ที่ร้องว่า ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีการเลือกตั้ง การให้ข้อมูลที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดกับผู้สมัคร มีผลความผิดทางอาญา เพราะฉะนั้นใครพูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบตัวเอง ซึ่งผมก็ให้ทีมกฎหมายคอยดูอยู่ตลอด” ชัชชาติกล่าว
นอกจากนี้ ชัชชาติ ได้ชี้แจงข้อเท็จจริงเพื่อความชัดเจน หลังมีกระแสอ้างว่าตนเป็นผู้แต่งตั้ง ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (KT.) ว่า ตนเองไม่เคยแต่งตั้ง และไม่เคยตั้งอาจารย์สุรพลเป็นตำแหน่งอะไรเลย มีเพียงการแต่งตั้งอาจารย์ธงทอง จันทรางศุ เป็นประธานบอร์ด KT เพราะท่านเป็นนักกฎหมายที่มีคุณภาพ เช่นเดียวกับ ตำแหน่งนายกสภามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชของอาจารย์สุรพล ก็เป็นการแต่งตั้งในสมัยอื่น ก่อนที่ตนเองจะเข้ามาบริหารงาน