"ศุภมาส" มอบ “ประเดิมชัย” ปิดดีล คนขับแอปทำร้ายนักท่องเที่ยวญี่ปุ่น ย่านอโศก จบที่ ผู้ต้องหารับสารภาพ-บริษัทเยียวยา 35,000 บาท จ่อถกแอปเรียกรถทั้งระบบ 12 มิ.ย. นี้

เมื่อวันที่(2 มิ.ย.)ที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ นางสาวศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) มอบหมายให้นายประเดิมชัย บุญช่วยเหลือ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ติดตามและยุติคดีคนขับรถผ่านแอปพลิเคชันเรียกรถ ทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นวัย 52 ปี หลังถูกไล่ลงกลางทางย่านอโศก เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 การติดตามครั้งนี้เป็นการบูรณาการความร่วมมือ ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดย พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ และ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค โดย นางสาวสุนิตา เปาอินทร์ ตามนโยบายที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ตนได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้น เพราะกระทบทั้งสิทธิผู้บริโภคและภาพลักษณ์ของประเทศในสายตาชาวต่างชาติ จึงสั่งการให้ สคบ. เกาะติดทุกขั้นตอนจนกว่าผู้เสียหายจะได้รับความเป็นธรรม พร้อมย้ำว่าจะไม่ยอมให้ผู้ให้บริการที่ไร้ความรับผิดชอบเอาเปรียบและทำร้ายผู้บริโภค ยิ่งผู้เสียหายเป็นนักท่องเที่ยว เป็นแขกบ้านแขกเมือง แพลตฟอร์มต้นสังกัดต้องรับผิดชอบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสาร ไม่ใช่แค่แบนคนขับออกจากระบบแล้วถือว่าจบ
ด้านนายประเดิมชัย รายงานผลการเจรจาตามที่รัฐมนตรีมอบหมายว่า ผู้ต้องหาอายุ 23 ปี เดินทางมารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมบิดาซึ่งเป็นผู้ครอบครองรถ และยอมรับผิดตามภาพที่ปรากฏในสื่อ โดยให้การว่าบันดาลโทสะจึงก่อเหตุ ฝ่ายผู้ต้องหาประสงค์จะพบผู้เสียหายเพื่อขอโทษ แต่ผู้เสียหายไม่ประสงค์เจรจา และแจ้งความเพื่อดำเนินคดี ทั้งนี้ พนักงานสอบสวนแจ้ง 3 ข้อหา คือ ทำร้ายร่างกายเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตราย ใช้รถไม่ตรงประเภทที่จดทะเบียน ขับรถสาธารณะโดยไม่มีใบอนุญาต โดยใน ส่วนข้อหาทำร้ายร่างกาย พนักงานสอบสวนนัดนำตัวส่งฟ้องศาลแขวงพระนครใต้ วันที่ 4 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 น.
นายประเดิมชัย กล่าวว่า ผู้บริหารบริษัทให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถเดินทางมาที่สถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ เพื่อขอโทษผู้เสียหายในนามผู้ให้บริการ พร้อมแสดงความรับผิดชอบด้วยการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 5,000 บาท และค่าเยียวยาอื่น ๆ อีก 30,000 บาท รวม 35,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามสิทธิได้รับการชดเชยความเสียหายของผู้บริโภค ขณะที่ผู้เสียหายยังคงใช้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันตามปกติ สะท้อนว่าการเข้ามารับผิดชอบของผู้ให้บริการ ช่วยกู้ความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้
สำหรับกรณีนี้เข้าข่ายละเมิดสิทธิผู้บริโภคตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่กำหนดว่าผู้บริโภค คือ ผู้ที่รับบริการจากผู้ประกอบธุรกิจ โดยไม่จำกัดสัญชาติ นักท่องเที่ยวรายนี้จึงได้รับความคุ้มครองเท่าเทียมคนไทย โดยผู้บริโภคต้องมีสิทธิได้รับความปลอดภัยจากการรับบริการ ได้รับความเป็นธรรมตามที่ตกลงจองและจ่ายค่าโดยสาร และได้รับการชดเชยเมื่อเกิดความเสียหาย เมื่อจองรถและจ่ายเงินแล้ว คนขับต้องส่งถึงปลายทาง จะอ้างค่าโดยสารไม่คุ้มแล้วไล่ลงกลางทางไม่ได้เด็ดขาด
นางสาวศุภมาส กล่าวว่า ปัญหาเรื่องผู้บริโภคไม่ได้รับความเป็นธรรมจากรถสาธารณะเช่นนี้ ต้องไม่เกิดขึ้นอีก จึงได้สั่งการให้ สคบ. เรียกบริษัทผู้ให้บริการซึ่งเป็นคู่กรณีเข้าชี้แจงระบบคัดกรองคนขับ บทลงโทษ และมาตรการป้องกันเหตุซ้ำ ในวันที่ 5 มิถุนายน 2569 จากนั้นวันที่ 12 มิถุนายน 2569 จะเรียกผู้ให้บริการเรียกรถผ่านแอปพลิเคชันทุกราย จำนวน 13 ราย พร้อมกรมการขนส่งทางบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาร่วมวางมาตรฐานการกำกับดูแลและค่าโดยสารให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ จากการประสานกรมการขนส่งทางบกพบว่า ผู้ให้บริการ 13 ราย มีเพียง 3 ราย ที่จดทะเบียนรถสาธารณะถูกต้องตามกฎหมาย อีก 10 ราย ยังไม่ได้จดทะเบียน ซึ่งกรมการขนส่งทางบกจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป โดย สคบ. กรมการขนส่งทางบก สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) จะทำงานบูรณาการร่วมกันทุกหน่วย พร้อมรายงานผลภายใน 30 วัน
"คดีนี้ผู้ต้องหายอมรับผิด บริษัทเข้ามาเยียวยาแล้ว แต่ดิฉันจะไม่หยุดแค่รายนี้ เป้าหมายคือทำให้ระบบเรียกรถผ่านแอปปลอดภัยกับทุกคน ไม่ว่าคนไทยหรือนักท่องเที่ยว ขอฝากถึงผู้บริโภคทุกท่าน หากถูกปฏิเสธกลางทาง ถูกเรียกเก็บเกินจริง หรือถูกคุกคาม ให้บันทึกข้อมูลคนขับ ทะเบียนรถ และหลักฐานการจองไว้ แล้วร้องเรียนที่สายด่วน สคบ. 1166 แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ ocpb.go.th และศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศ ส่วนนักท่องเที่ยวต่างชาติติดต่อสายด่วนตำรวจท่องเที่ยว 1155 ตลอด 24 ชั่วโมง” นางสาวศุภมาส กล่าวทิ้งท้าย