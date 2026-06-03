ภท.ย้ำมติพรรคให้สมาชิกถอนชื่อจากร่างแก้รธน.พท. เหตุหวั่นขัดคําวินิจฉัยศาลรธน.

"โฆษก ภท." ยัน มติพรรคภูมิใจไทย ให้สมาชิกถอนชื่อจากร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อไทย เหตุหวั่นขัดคําวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ
วันที่ (3 มิถุนายน 2569) ที่พรรคภูมิใจไทย นางสาวแนน บุณย์ธิดา สมชัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะโฆษกพรรคภูมิใจไทย แถลงภายหลังจากการประชุมพรรคภูมิใจไทย ซึ่งมีการพูดคุยกันเรื่องร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ โดยพรรคภูมิใจไทยมีมติว่าสมาชิกที่ไปร่วมลงชื่อให้กับร่างของพรรคร่วมรัฐบาล คือร่างของพรรคเพื่อไทยนั้น เรามีความจำเป็นจะต้องทำเรื่องถอนการลงชื่อ สืบเนื่องจากเกรงว่าเนื้อหาจะขัดต่อคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ