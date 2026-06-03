นายกฯ ชมทหารอดทนอดกลั้นหลังเขมรยั่วไม่หยุด ไม่สอบนักการเมืองเอี่ยวบ่อนช่องสะงำ ไล่สายกุข่าว-ไลฟ์สดไปศรีธัญญา

“อนุทิน” ชมทหารไทย อดทนอดกลั้นหลังถูกเขมรยั่วยุไม่หยุด ไม่สอบนักการเมืองไทยเอี่ยวบ่อนช่องสะงำ หลัง “กังฟู” ออกมาปูด เหน็บฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างคงไม่ต้องทำอะไร ยัน รบ.มีการข่าวแน่นกว่า เย้ย ความมั่นคงไม่เอามาพูดกัน ตะเพิดสายกุข่าว-ไลฟ์สด ไปศรีธัญญา ซัดเป็นภัยสังคม
วันนี้ (3 มิ.ย.) นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ตอนนี้ยังสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ ประชาชนยังสามารถใช้ชีวิตอย่างปกติสุขได้ โดยฝ่ายความมั่นคงและกองทัพยังสามารถดูแลแนวเขตประเทศไทยได้อย่างเต็มที่
ส่วนการเจรจาอะไรก็แล้วแต่ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ก็ขอให้เป็นไปตามขั้นตอน ซึ่งประเทศไทยไม่ได้มีความเดือดร้อนอะไร กับการที่เรายังไม่ได้เจรจาเรื่องเขตแดน และจากการที่เรายกเลิก MOU 2544 ใครจะพูดอะไรก็แล้วแต่ ขอให้เชื่อว่า รัฐบาลจะทำทุกอย่างให้ประเทศไทยอยู่บนพื้นฐานความเข้มแข็ง และไม่ก่อความเดือดร้อนใดๆ ให้กับคนในประเทศของเรา ส่วนที่ก่อนหน้านี้
ส่วนที่เมื่อวานนี้ (2 มิ.ย.) ทหารกัมพูชาไม่ยอมให้ทหารไทยปักเขตแดนในพื้นที่ช่องบก จังหวัดอุบลราชธานี จนเกิดการโต้เถียงกัน นายอนุทิน กล่าวว่า “ก็เป็นแบบนี้ทุกวันแหละครับ” เขาถึงเรียกกันว่า Provocation หรือการยั่วยุ ซึ่งมันเป็นองค์ประกอบของกรณีที่เรายังไม่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้ เราจึงต้องมีความอดทน และนิ่งให้ดีกว่า เจ้าหน้าที่และทหารใช้ความอดทนอย่างเต็มที่ และเราไม่เคยเป็นฝ่ายยั่วยุ ซึ่งเราต้องนิ่งต่อสถานการณ์ ทำให้ประเทศของเราเป็นประเทศที่เข้มแข็งและเป็นที่ยำเกรง
ส่วนที่ประชาชนชายแดนเริ่มหมดความอดทน และมีความกังวลต่อการยั่วยุของทหารกัมพูชา นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่มีอะไรต้องกังวล ทุกอย่างของวันนี้ เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว แบบเดือนชนเดือน สถานการณ์ห่างกันเยอะ วันนี้ความสงบเกิดขึ้นตามแนวชายแดน เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ดังนั้น คำถามของผู้สื่อข่าวไม่สะท้อนความเป็นจริง
ส่วนรัฐบาลจะให้ความมั่นใจกับประชาชนตามแนวชายแดนใช่หรือไม่ ว่าจะไม่เกิดอะไรขึ้น นายอนุทิน กล่าวว่า ที่ผ่านมา ตั้งแต่เราลงนามในข้อตกลงหยุดยิง 28 ธ.ค. 2568 ก็ยังไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่ทำให้วิตกกังวล
ส่วนที่ นายสวรรธน์ พวงพรศรี สส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทรวมพลัง เปิดเผยว่า บ่อนที่ช่องสะงำ ถูกถล่มเป็นที่สุดท้าย เพราะเชื่อมโยงกับนักการเมืองไทย นายอนุทิน กล่าวว่า ตนไม่รู้เรื่องอะไร กับเรื่องพวกนี้หรอก ไปฟังทุกคนแบบนี้ไม่ได้ เอาเป็นว่า รัฐบาลมีการข่าวของรัฐบาล มีแผนการป้องกันแนวชายแดนและป้องกันประเทศ และกองทัพก็มีความพร้อมมีความเข้มแข็ง อาวุธยุทโธปกรณ์ไม่มีขาดตกบกพร่อง และแสนยานุภาพของกองทัพไม่ได้ลดน้อยถอยลง รัฐบาลดูแค่นี้ เรื่องอื่นๆ เป็นเรื่องยิบย่อย ที่กุกันขึ้นมาบ้าง ตราบใดที่ไม่ได้เกิดขึ้นในดินแดนไทย แล้วใครจะไปเดือดร้อน สิ่งที่เขาทำอยู่ฝั่งนั้นไม่ว่าจะเป็นพวกสแกมเมอร์ กองทัพเราก็จัดการเรียบวุธหมดแล้วไม่ใช่หรอ และผู้ที่เดือดร้อนก็ถูกส่งกลับประเทศของเขาไปหมดแล้ว ส่วนผู้ทำผิดก็ถูกดำเนินคดี ถูกยึดทรัพย์ไปตั้ง 3-4 หมื่นล้านแล้ว ภายใต้รัฐบาลชุดนี้ ท่ามกลางคำว่าไม่มีผลงาน ท่ามกลางคำว่าไม่ได้ทำอะไร ถ้าไปฟังเสียงลือเสียงเล่าอ้างก็ไม่ต้องทำอะไรกันพอดี
ส่วนจะต้องไปตรวจสอบเพิ่มเติมหรือไม่ เนื่องจากมีการกล่าวอ้างว่ามีนักการเมืองไทยเข้าไปเกี่ยวข้อง นายอนุทิน กล่าวว่า ไม่ต้องตรวจสอบ เพราะเป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ รับรองว่า มีศักยภาพดีกว่าคนที่ออกมาไลฟ์สด ของจริงเขาไม่ไลฟ์สดกันหรอก เรื่องของความมั่นคง ไม่มีใครออกมาพูดอะไร ที่ออกมาพูดออกมาไลฟ์ออกมาปั่นป่วน พวกนี้จริงๆ แล้วเป็นภัยสังคม ต้องส่งไปศรีธัญญา ส่วนจะเอายอดไลก์หรือไม่นั้น ไม่รู้เขาครับ