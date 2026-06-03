รัฐบาลชวนร้านค้าร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส” ถึง 31 ก.ค. ล่าสุด ร้านพร้อมใช้งานแล้วกว่า 946,000 ราย

รองโฆษกรัฐบาล เชิญชวนร้านค้าทั่วประเทศสมัครเข้าร่วม “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” ถึง 31 ก.ค. นี้ ล่าสุด ร้านค้าพร้อมใช้งานแล้วกว่า 946,000 ราย หลังโครงการเริ่มใช้สิทธิแล้วตั้งแต่ 1 มิ.ย.
วันนี้ (3 มิ.ย.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ภายหลังรัฐบาลเปิดโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการรายย่อยทั่วประเทศ ล่าสุด มีร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่อง และขอเชิญชวนร้านค้าที่ยังไม่ได้สมัคร เร่งลงทะเบียนภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เพื่อให้สามารถเข้าร่วมรับสิทธิ์จากประชาชนได้ทันในช่วงที่โครงการกำลังดำเนินอยู่
รองโฆษก กล่าวว่า ปัจจุบันโครงการได้เริ่มเปิดให้ประชาชนใช้จ่ายแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2569 โดยร้านค้าที่เข้าร่วมจะสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนได้โดยตรงผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ช่วยเพิ่มยอดขาย เพิ่มสภาพคล่อง และกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชน
ข้อมูล ณ วันที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 น. พบว่า มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวนมาก โดยอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 3,634 ราย อยู่ระหว่างยอมรับเงื่อนไขโครงการ (T&C) 130,902 ราย และลงทะเบียนสำเร็จพร้อมใช้งานแล้ว 946,465 ราย แบ่งเป็นร้านค้าเดิม 848,802 ราย และร้านค้าใหม่ 97,663 ราย สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล
นางสาวลลิดา กล่าวว่า รัฐบาลต้องการให้ผู้ประกอบการรายย่อย ร้านอาหาร ร้านค้าชุมชน ผู้ให้บริการ และธุรกิจท้องถิ่นทั่วประเทศ เข้าถึงโอกาสทางเศรษฐกิจอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะในช่วงที่กำลังซื้อภายในประเทศเริ่มฟื้นตัว โครงการนี้จะช่วยเพิ่มลูกค้า เพิ่มรายได้ และทำให้เงินหมุนเวียนลงสู่เศรษฐกิจฐานรากโดยตรง
สำหรับขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการของร้านค้าใหม่ มีดังนี้
1. สมัครเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 กรกฎาคม 2569
2. ร้านค้าต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย
3. สมัครเป็นร้านค้าถุงเงินผ่านเว็บไซต์ “ถุงเงินกรุงไทยดอทคอม” พร้อมดาวน์โหลดหรืออัปเดตแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด
4. ตรวจสอบประเภทธุรกิจ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มสมัคร เพื่อยื่นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
5. นำเอกสารที่ได้รับการยืนยันแล้วมายื่นสมัครเข้าร่วมโครงการ
6. เมื่อผ่านการพิจารณา ร้านค้าจะได้รับ SMS แจ้งผล
7. เมื่อได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ แบนเนอร์ “ไทยช่วยไทย พลัส” จะปรากฏบนแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อให้ร้านค้ายอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข (T&C)
8. ร้านค้าสามารถรับชำระค่าสินค้าและบริการจากประชาชนได้ทุกวัน เวลา 06.00-23.00 น. จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2569
9. ร้านค้าสามารถตรวจสอบประวัติการรับเงินผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้ตลอดเวลา
รองโฆษก กล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลภายใต้การนำของ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้ความสำคัญกับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและการสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการรายย่อย โดยโครงการ “ไทยช่วยไทย พลัส 60/40” เป็นอีกหนึ่งมาตรการสำคัญที่จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อ กระจายรายได้สู่ชุมชน และสร้างความคึกคักทางเศรษฐกิจในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ
“ขอเชิญชวนร้านค้าที่ยังไม่ได้สมัคร เร่งลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการภายในวันที่ 31 กรกฎาคมนี้ เพื่อให้สามารถรับสิทธิจากประชาชนได้ทันในช่วงที่โครงการกำลังดำเนินอยู่ และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยไปด้วยกัน” รองโฆษก กล่าว