สมช.ย้ำ บทบาทปกป้องอธิปไตย-สถาปนามั่นคงชายแดน หนุนทหารยับยั้งใช้กำลังยึดเจรจา ไม่ดึง ปชช.ขัดแย้ง

เลขาฯ สมช. ย้ำ บทบาทปกป้องอธิปไตย-สถาปนาความมั่นคงชายแดน หลังถูกวิจารณ์หนักปมกัมพูชา ยันให้ความสำคัญ หนุนการทำงานทหาร ยับยั้งการใช้กำลัง-ยึดหลักเจรจา ไม่ดึง ปชช.เป็นคู่ขัดแย้ง หวั่นฝังรากลึก พร้อมมีมติคุมเข้มชายแดนคุมสินค้าส่งออก
วันนี้ (3 มิ.ย.) นายฉัตรชัย บางชวด เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือ สมช. เปิดเผยถึงกรณีกระแสวิจารณ์การทำหน้าที่ของสภาความมั่นคง ต่อสถานการณ์ชายแดนไทย-กัมพูชา ว่า ทาง สมช.มีบทบาทและหน้าที่ กำหนดแนวทางการดำเนินการโดยเฉพาะประเด็นชายแดน แต่ยอมรับถึงความละเอียดอ่อนของชั้นความลับ และต้องการปกป้องอธิปไตย นำดินแดนที่เป็นของไทยกลับคืนมา และสถาปนาความมั่นคงชายแดน
โดยให้ความสำคัญทั้งด้านการทหาร ที่เปิดช่องการปฏิบัติการทางการทหาร ที่เปิดกว้างตามความจำเป็น ของสถานการณ์เพื่อประโยชน์ในการป้องกันอธิปไตย หรือยับยั้งการใช้กำลังทหารของกัมพูชา ด้านการต่างประเทศยึดหลักการส่งเสริม การดำเนินการเจรจาผ่านกลไกทวิภาคี และยังคงระดับความสัมพันธ์ทางการทูต เพื่อพิสูจน์ความจริงใจในการแก้ปัญหาด้วยกัน และย้ำถึงความขัดแย้งเฉพาะรัฐบาลต่อรัฐบาลโดยไม่เกี่ยวข้องกับประชาชนทั้ง 2 ประเทศ เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งที่ฝังรากลึก
ด้านการบริหารจัดการชายแดน สภาความมั่นคงได้มีการประชุมหารือ เรื่องการควบคุมชายแดน อาทิ การปิดจุดผ่านแดน ควบคุมสินค้าส่งออกเพื่อกดดันกัมพูชา รวมถึงควบคุมการลักลอบขนของ ขนคน ที่จะส่งเสริมการอยู่ได้ของกลุ่มสแกม แก๊งอาชญากรรมข้ามชาติต่างๆ โดยมีหน่วยรับผิดชอบที่ชัดเจน
อย่างไรก็ตาม สภาความมั่นคงแห่งชาติมีการลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับหารือกับหน่วยความมั่นคงทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อีกทั้งยังมีการจัดการประชุมสภาความมั่นคงเพื่อติดตามและกำกับทิศทางของรัฐบาลโดยในปี 2568 ที่ผ่านมา มีการประชุมสภาความมั่นคงถึง 18 ครั้ง เพื่อหารือในเรื่องกัมพูชา เป็นไปในเป้าหมายเดียวกันทุกมิติอย่างเข้มข้น
นายฉัตรชัย ยังย้ำว่า สภาความมั่นคงพร้อมน้อมรับในทุกคำวิพากษ์วิจารณ์ แต่ทุกอย่าง ทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ แนวทาง เป้าหมาย หน่วยรับผิดชอบ อยู่ในมติสภาความมั่นคง