หยุดโกยกำไรเกินควร! ภาคประชาชนจี้ ก.พลังงาน กำหนดเพดานค่าการกลั่น-การตลาด เตรียมยื่นหนังสือศุกร์นี้ขอหยุดประชุมร่วม

ตัวแทนภาคประชาชนในคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงาน เตรียมยื่นหนังสือถึงกระทรวงพลังงาน ศุกร์นี้ ขอหยุดประชุมร่วมกับตัวแทนกระทรวง จนกว่าจะกำหนดเพดานค่าการกลั่นและค่าการตลาดอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ (3 มิ.ย.) นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน และคณบดีวิทยาลัยการแพทย์แผนตะวันออก มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยผ่านเฟซบุ๊ก ปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ว่า ที่ประชุมคณะทำงานปรับโครงสร้างราคาพลังงานภาคประชาชน มีมติจะยื่นหนังสือที่กระทรวงพลังงาน ในวันศุกร์ที่ 5 มิ.ย.นี้ เวลา 09.00 น. เพื่อยุติการประชุมกับกระทรวงพลังงานชั่วคราว จนกว่าจะกำหนดเพดานค่าการกลั่นและค่าการตลาดอย่างเป็นรูปธรรมตามมติที่ประชุม
ทั้งนี้ ตัวแทนภาคประชาชนจากสภาองค์กรของผู้บริโภค มูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดิน เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย และกลุ่มผีเสื้อกระพือปีก ได้รับการแต่งตั้งจาก นายเอกณัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีกระทรวงพลังงาน ให้เป็นคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาข้อเสนอการปรับโครงสร้างราคาพลังงานที่เป็นธรรม โดยมีการประชุมนัดแรกเมื่อวันที่ 8 พ.ค.ที่ผ่านมา และประชุมอีกครั้งเมื่อวันที่ 22 พ.ค.ซึ่งภาคประชาชนได้มีข้อเสนอสำคัญคือการกำหนดเพดานค่าการกลั่นและค่าการตลาดที่ปัจจุบันยังสูงกว่าปกติ ทำให้โรงกลั่นและบริษัทน้ำมันได้กำไรส่วนเกินอย่างไม่เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม จนขณะนี้ข้อเสนอดังกล่าวยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด
ด้านเพจ “ผีเสื้อกระพือปีก” โพสต์ข้อความขอเชิญชวนพี่น้องชาวผีเสื้อกระพือปีก และพี่น้องเครือข่าย ทุกเครือข่าย มาร่วมกันเป็นกำลัง แรงใจ ให้กับคณะทำงานภาคประชาชนแก้ไขโครงสร้างราคาพลังงาน ที่จะยื่นหนังสือให้กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2569 เวลา 09.00 น. กระทรวงพลังงาน ซึ่งมติของคณะทำงานภาคประชาชนวันนี้ ขอยุติการประชุมชั่วคราว จนกว่าฝ่ายรัฐมนตรี และกระทรวงพลังงานจะดำเนินการ เรื่องปรับโครงสร้างราคาโรงกลั่น ตามที่ได้มีมติ เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2569 ให้เห็นเป็นรูปธรรม เสียก่อน ถึงจะพิจารณา เรื่องการประชุมเรื่องอื่นๆ ต่อไป
“คณะทำงานฯ ภาคประชาชนต่อสู้ด้วยข้อมูล ข้อเท็จจริง แต่มวลชนยิ่งมาก ยิ่งสร้างแรงกดดัน ถึงรัฐมนตรี และกระทรวงพลังงาน ที่จะทำตามข้อเรียกร้องของภาคประชาชน มาร่วมกันต่อสู้เพิ่อราคาพลังงานที่เป็นธรรมด้วยกัน”