“ประเสริฐ” ยินดีนายใหญ่พ้นโทษ เชื่อไม่ก้าวก่ายพรรค รับหากมีโอกาสจะขอคำแนะนำ

รมว.ศธ. ยินดี “ทักษิณ” พ้นโทษ เชื่อไม่ก้าวก่ายงานพรรค เหตุมี กก.บห.ขับเคลื่อนอยู่แล้ว รับหากมีโอกาสจะขอคำแนะนำ
วันนี้ (3 มิ.ย.) นายประเสริฐ จันทรรวงทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะเลขาธิการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์ถึงพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดี ซึ่งสมาชิกและแกนนำพรรคทุกคนก็มีความรู้สึกยินดีที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณพ้นโทษในครั้งนี้ ซึ่งส่วนตัวยังไม่ได้มีการโทรศัพท์พูดคุยแสดงความยินดีแต่อย่างใด
เมื่อถามว่า หลังนายทักษิณพ้นโทษแล้วมีโอกาสจะให้คำแนะนำและให้คำปรึกษากับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า นายทักษิณ มีความผูกพันกับพรรคเพื่อไทยอยู่แล้ว เป็นผู้นำทางจิตวิญญาณของพรรค เพราะฉะนั้นโอกาสที่สมาชิกจะพบกับนายทักษิณก็ไม่ใช่เรื่องแปลก ถือเป็นเรื่องปกติ
ส่วนนายทักษิณจะมาให้คำแนะนำ กับพรรคเพื่อไทย หรือไม่ ตนมองว่า นายทักษิณ คงไม่มายุ่งตรงนี้ เพราะพรรคมีโครงสร้างของพรรค มีกรรมการบริหารพรรคที่ขับเคลื่อนอยู่แล้ว
เมื่อถามต่อว่า ในฐานะเลขาธิการพรรคโอกาสที่จะขอคำแนะนำหรือปรึกษากับนายทักษิณบ้างหรือไม่ นายประเสริฐ กล่าวว่า นายทักษิณมีประสบการณ์และมีความรู้ และเคยเป็นอดีตผู้นำประเทศ เป็นบุคคลสำคัญการได้รับคำแนะนำจากนายทักษิณ ตนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดา หากมีโอกาสตนก็ยินดีที่จะไปปรึกษานายทักษิณในบางเรื่อง
ส่วนภายในพรรคได้มีการพูดคุยกับนางสาวแพทองธาร บ้างหรือไม่ หลังนายทักษิณได้รับการอภัยโทษ นายประเสริฐ กล่าวว่า ยังไม่มีการพูดคุยรายละเอียดในเรื่องนี้ แต่หลังจากที่ทุกคนทราบข่าวก็ดีใจ และพรรคมีความยินดีที่นายทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษ และพ้นโทษในครั้งนี้