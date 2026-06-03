“เอม” น้ำตาคลอ บอก “ครอบครัวชินวัตร” ปลาบปลื้ม “แม้ว” พ้นโทษ เผยช่วงนี้อยู่บ้าน หลานแห่พบ

“ลูกสาวแม้ว” น้ำตาคลอ บอก “ครอบครัวชินวัตร” ปลาบปลื้ม “ทักษิณ” พ้นโทษ เป็นที่สุดของครอบครัว บอกช่วงนี้อยู่บ้าน หลานๆ 7 คน เข้าหาหนาแน่น
วันนี้ (3 มิ.ย.) นางสาวพินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ พร้อมด้วย นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ คู่สมรส และ นายปิฎก สุขสวัสดิ์ คู่สมรสของ นางสาวแพทองธาร ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 149 รูป เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 บริเวณท้องสนามหลวง
โดย นางสาวพินทองทา กล่าวด้วยความตื้นตันและมีน้ำตาคลอ หลัง นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ้นโทษในครั้งนี้ ว่า รู้สึกดีใจกับคุณพ่อ ดีใจกับครอบครัวของเราและครอบครัวอื่นๆ ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ซึ่งภายในครอบครัวก็มีการพูดคุยกัน แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันมาก แค่พูดคุยกันว่าดีใจกับครอบครัวของเรา
ส่วนหลังจากนี้ จะมีการนัดกันภายในครอบครัวเพื่อไปพักผ่อนที่ไหนหรือไม่ นายณัฐพงศ์ กล่าวว่า ยังไม่มีกำหนดการอะไรเลย แต่ก็ถือว่าวันนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดี
ส่วนจะมีทำบุญอะไรหรือไม่นั้น นางสาวพินทองทา กล่าวว่า ในครอบครัวก็มีการทำบุญกันเรื่อยๆ อยู่แล้ว และหลังจากนี้ คงจะไปไหนมาไหนกันสะดวกมากขึ้น แต่ยังไม่ได้วางแผนเรื่องการเดินสายทำบุญ ก็คงทำในสิ่งดีๆ แต่ตอนนี้รู้สึกตื้นตัน พูดไม่ออก
เมื่อถามว่า ทางทนายได้มีการแจ้งขั้นตอนหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษหรือไม่ นางสาวพินทองทา กล่าวว่า คาดว่า จะต้องรอเรื่องอย่างเป็นทางการก่อน
นางสาวพินทองทา ยังกล่าวด้วยว่า ภายในครอบครัวได้มีการพูดคุยกัน รวมถึงกับนางสาวแพทองธารด้วย ครอบครัวเราก็ดีใจ เพราะผ่านมาช่วงหนึ่งแล้ว ช่วงนี้ก็นิ่งๆ แต่ก็รู้สึกดีใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น รู้สึกปลาบปลื้มกับสิ่งที่ได้รับอิสระ คุณพ่อก็สบายขึ้น แค่นี้ก็เป็นที่สุดของลูกๆกับครอบครัวแล้ว
เมื่อถามว่า การใช้ชีวิตประจำวันช่วงนี้ นายทักษิณ อยู่กับหลานๆ ใช่หรือไม่ นางสาวพินทองทา กล่าวว่า คุณพ่ออยู่บ้าน ช่วงนี้เงียบสงบดี แต่หลานเข้าไปหาหนาแน่น ก่อนจะย้ำว่า บอกได้เลยว่าหนาแน่น 7 คน