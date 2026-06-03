ผู้สมัคร ส.ก. เขตพระนคร นัช ธนัญญ์ ทรัพย์ญาณกร์ จาก ปชป. อดีตข้าราชการ กทม. ลุยหาเสียง ชูจุดเด่น “การเมืองสุจริต”

วันนี้(3 มิ.ย.)นางสาวธนัญญ์ ทรัพย์ญาณกร์ ผู้สมัคร ส.ก. เขตพระนคร หมายเลข 3 พรรคประชาธิปัตย์ เปิดตัว ลุยหาเสียง ขอคะแนนเสียงคน เขตพระนคร เลือกคนรุ่นใหม่ ที่พร้อมนำประสบการณ์จากการรับราชการในหน่วยงานกรุงเทพมหานครกว่า 10 ปี , งานสภา กทม. และการลงพื้นที่จริง มาทำงานให้พี่น้องชาวพระนครอย่างมืออาชีพ
”สำหรับตนคำว่า “สุจริต” ไม่ใช่เพียงคำสวย ๆ บนป้ายหาเสียง แต่เป็นหลักที่นำมาตัดสินใจในวันที่ต้องเลือกระหว่างตำแหน่งกับความถูกต้อง ซึ่งแม้ตำแหน่งจะมีความสำคัญ แต่ความถูกต้องสำคัญกว่า คือประโยคที่สะท้อนเส้นทางของตนได้ชัดเจนที่สุด“นางสาวธนัญญ์กล่าว
นางสาวธนัญญ์ ระบุว่าการก้าวเข้าสู่สนามการเมืองครั้งนี้ ไม่ใช่การยืนอยู่คนละฝั่งกับระบบราชการ โดยเชื่อว่าการเมืองที่ดีและข้าราชการที่เข้มแข็งต้องเดินไปด้วยกันอย่างสุจริต โปร่งใส และเคารพหน้าที่ซึ่งกันและกัน เพื่อให้การดูแลประชาชนเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ที่สุด
“ส่วนตัวรู้ว่าข้าราชการต้องเจอสิ่งที่กดดันจากอำนาจเพียงใด และไม่อยากให้คนทำงานในระบบต้องเลือกระหว่างหน้าที่กับความถูกต้อง ดังนั้นบทบาทของ ส.ก. จึงไม่ใช่แค่การรับเรื่องร้องเรียน แต่ต้องเป็นด่านตรวจสอบงบประมาณ ตรวจสอบการบริหาร และช่วยทำให้กรุงเทพมหานครโปร่งใสขึ้น”นางสาวธนัญญ์กล่าวย้ำ
นางสาวธนัญญ์ ระบุถึงการทำงาน ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ในระบบราชการ กทม.ได้ผ่านการทำงานชุมชนทุกด้าน รวมถึงติดตามแก้ไขปัญหาพื้นที่จริง ลงพื้นที่รับฟังปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องชาวพระนครอย่างต่อเนื่อง ทั้งในฐานะผู้ประสานรับเรื่องความเดือดร้อน และคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาน้ำท่วม เขตพระนคร ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของชุมชนในพื้นที่
นอกจากนี้ยังติดตามสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มเปราะบางและที่พักอาศัยของชาวบ้านในเขตพระนครอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การแก้ไขปัญหาไม่หยุดอยู่แค่การรับเรื่อง แต่เดินต่อไปถึงการดูแลที่ตอบโจทย์ประชาชนจริง เพราะไม่ได้เห็นปัญหาพระนครจากเอกสารเท่านั้น แต่เห็นจากบ้านของประชาชน จากชุมชน และจากความเดือดร้อนที่ต้องได้รับการแก้ไขจริง ขณะเดียวกันมองว่าพระนครไม่ใช่เพียงเขตเลือกตั้ง แต่เป็นพื้นที่ที่ตนเองผูกพันจากชีวิตจริง ทั้งการเรียน การเติบโต การทำงาน และการรับใช้ประชาชนในกรุงเทพมหานคร และเขตพระนครยังเป็นหัวใจของเมืองหลวง มีทั้งพระราชวัง วัดเก่าแก่ที่สำคัญ สนามหลวง ชุมชน ประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยว วัฒนธรรม ผู้ค้า และ ยังมีปัญหา การจราจร คนไร้บ้าน น้ำท่วม งบประมาณ และระบบราชการหลายชั้นที่ต้องเข้าใจอย่างแท้จริง
นางสาวธนัญญ์ มองว่า ส.ก. ไม่ควรเป็นเพียงคนรับเรื่องหรือดูแลปัญหาเฉพาะหน้า แต่ควรเป็นคนที่รู้ทางพาปัญหาไปสู่การแก้ไข รู้วิธีต่อยอดพระนครให้คุณภาพชีวิต ปากท้อง ชุมชน ผู้ค้า และการท่องเที่ยวเดินไปด้วยกันได้จริง พร้อมระบุว่าในนาม พรรคประชาธิปัตย์ พรรคที่ยึดมั่นในหลัก “การเมืองสุจริต” และมี พระแม่ธรณี เป็นสัญลักษณ์เดียวกับศรัทธาสำคัญของพี่น้องชาวพระนคร ตนยืนยันที่จะใช้ความรู้ ประสบการณ์ และความเข้าใจระบบราชการ ทำงานอย่างตรงไปตรงมา ตรวจสอบได้ และยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
"การอาสาลาออกจากราชการไม่ใช่การถอย แต่คือการเลือกยืนข้างความถูกต้อง วันนี้นัชขอกลับมาทำงานให้พระนครในอีกบทบาทหนึ่ง ที่เชื่อว่า การเมืองสุจริตจะต้องมีที่ยืน และคนทำงานจริงยังสามารถทำให้พระนครดีขึ้นได้ พร้อมขอโอกาสเป็นคนรุ่นใหม่ที่รู้ระบบ รู้พื้นที่ และพร้อมทำงานอย่างมืออาชีพ เพื่อทำให้คำว่า “พิเศษ” มีความหมายกับชีวิตคนพระนครจริง ๆ"
สำหรับประวัติ นัช ธนัญญ์
สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี 2 สาขา ได้แก่ นิติศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และรัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง
สำเร็จการศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปัจจุบันกำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาประยุกต์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
การทำงาน
- สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร
- สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว
- สำนักการจราจรและขนส่ง - สำนักงานเลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
- ติดตามรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร