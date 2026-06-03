“มาร์ค” จ่อปราศรัยใหญ่ชูนโยบายบริหาร กทม. เตรียมทวงถาม รบ.กลางสภาปมนโยบายช่วยค่าน้ำมัน

“อภิสิทธิ์“” เตรียมตั้งเวลาปราศรัยใหญ่ เสนอนโยบายบริหาร กทม. เตรียมทวงถาม รบ.ปมนโยบายช่วยเหลือค่าน้ำมันกลางสภา ไม่กังวลพรรคส้มเปิดตัว “สุรพล”
วันนี้ (3 มิ.ย.) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ คณะผู้บริหารพรรค ร่วมเดินหาเสียงช่วย นายอนุชา บูรพชัยศรี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. และ นายอนุชาญ กวางทอง ผู้สมัคร สก. เขตพญาไท เบอร์ 7 ลงพื้นที่หาเสียงพบปะประชาชนบริเวณพหลโยธินซอย 1 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคัก มีการทักประชาชน พ่อค้าแม่ค้า วินมอเตอร์ไซค์
ทั้งนี้ นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ผลตอบรับดีขึ้นโดยลำดับ แม้ตอนแรกอาจจะไม่มาก แต่ตอนนี้หลังจากลงพื้นที่ทำให้การรับรู้และการตอบรับดีขึ้น แต่เราต้องทำกันอย่างหนัก เบื้องต้นวันที่ 17 มิ.ย. หรือ 18 มิ.ย. ที่จะถึงนี้ เราจะมีการปราศรัย เพื่อนำเสนอนโยบายต่างๆ ให้ครบถ้วน และเก็บเกี่ยวประเด็นของการลงพื้นที่ เพื่อถ่ายทอดให้พี่น้องประชาชนรับทราบ เรายืนยันว่ากรุงเทพฯ เป็นได้มากกว่านี้ เพราะ 5 เรื่องหลักที่นายอนุชา นำเสนอเป็นเรื่องใหญ่ที่ประชาชนต้องการ แต่การแก้ไขสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยคนที่มีทักษะการบริหารความสามารถในการบริหารงานและมีประสบการณ์ทางการเมืองด้วย
นอกจากนี้ ยังมีนโยบายการใช้พื้นที่เพื่อสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในอดีตภาษีที่ดินยังไม่เก็บภาษีเต็มที่ เจ้าของที่ดินใช้ประโยชน์ทำการเกษตรเพื่อไม่ให้เสียภาษีอัตราที่สูงแต่ ในมุมมองของเราพื้นที่เหล่านั้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์สาธารณะได้และกทม.สามารถจูงใจในเรื่องของการลดภาษีได้ ซึ่งสามารถนำมาเป็นพื้นที่ของศิลปะและเกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ
นอกจากนี้ นายอภิสิทธิ์ ยังได้ทวงถามรัฐบาลเรื่องโครงการช่วยเหลือค่าน้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อบรรเทาผลกระทบจากภาวะน้ำมันแพง ตนได้พูดคุยกับวินมอเตอร์ไซค์ โดยรัฐบาลจะช่วยเรื่องราคาน้ำมันและเปิดให้มีการลงทะเบียนแล้ว แต่วินมอเตอร์ไซค์จำนวนมาก ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือดังกล่าว และการตอบรับด้วย ซึ่งเรื่องนี้ ทางรัฐมนตรีคลังบอกว่า เป็นการช่วยเหลืออย่างมุ่งเป้าที่จะตรงที่ที่สุดในการแก้ปัญหา จึงอยากทวงถามไปถึงรัฐบาลว่าเกิดอะไรขึ้นกับโครงการนี้ แล้วตนจะนำเรื่องนี้ไปทวงถามในสภา
ส่วนกรณีพรรคประชาชน เปิดตัว นายสุรพล นิติไกรพจน์ นั่งประธานยุทธศาสตร์ทีมผู้ว่าฯ กทม.นั้น นายอภิสิทธิ์ กล่าวว่า ตนไม่กังวลอะไร การทำงานการเมืองอยู่ที่พี่น้องประชาชนจะตัดสินใจ