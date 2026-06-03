นายกฯ-ภริยา ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระราชินี โอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ

นายกรัฐมนตรี และคู่สมรส ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
วันนี้ (3 มิ.ย.) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า เวลา 08.00 น. ณ ห้องแดง อาคารหน่วยราชการในพระองค์ 904 ในพระบรมมหาราชวัง นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 โดยมี นางธนนนท์ ชาญวีรกูล คู่สมรส พร้อมด้วยรองนายกรัฐมนตรีและคู่สมรส และเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธี
โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีและคู่สมรส ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ดังนี้
ชุดที่ 1 นายกรัฐมนตรี พร้อมรองนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ในนาม “นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี”
ชุดที่ 2 นายกรัฐมนตรี และคู่สมรส ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ในนาม “นายกรัฐมนตรีและคู่สมรส”
ชุดที่ 3 คู่สมรสนายกรัฐมนตรี พร้อมคู่สมรสรองนายกรัฐมนตรี ทูลเกล้าฯ ถวายแจกันดอกไม้ในนาม “คณะคู่สมรสคณะรัฐมนตรี”
จากนั้น นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสลงนามถวายพระพรชัยมงคล ถวายความเคารพพระฉายาลักษณ์ เสร็จพิธี