รัฐบาลจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ พระราชินี พรุ่งนี้ที่ทำเนียบ เชิญร่วมถวายพระพรชัยมงคล

รัฐบาลเตรียมจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิ.ย. ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิ.ย. ณ ทำเนียบ เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคล
วันนี้ (3 มิ.ย.) นางสาวรัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569 เวลา 19.00 น. ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ในนามรัฐบาล จะเป็นประธานจัดงานสโมสรสันนิบาต พร้อมมีการถ่ายทอดสดผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย และสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย เชิญชวนพสกนิกรร่วมถวายพระพรชัยมงคล
ทั้งนี้ รัฐบาลได้เชิญผู้แทนจากทุกภาคส่วนทั้งไทยและต่างประเทศเข้าร่วมงาน อาทิ คณะองคมนตรี อดีตนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรี องค์กรตามรัฐธรรมนูญ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการทหาร ตำรวจ เอกอัครราชทูต องค์การระหว่างประเทศภายใต้องค์การสหประชาชาติ ตลอดจนผู้แทนภาคเอกชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมในงานสโมสรสันนิบาต
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศร่วมกันถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569 และติดตามการถ่ายทอดสดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2569 ตั้งแต่เวลา 18.50 น. เป็นต้นไป เพื่อร่วมแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยพร้อมเพรียงกัน