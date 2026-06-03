“เอกนิติ” ย้ำตัดสิทธิบัตรคนจน พ่อ-แม่ ที่ลูกใช้ชื่อลดหย่อนภาษี ลั่นต้องให้ผู้เดือดร้อนที่สุด

“เอกนิติ” ย้ำ ตัดสิทธิ พ่อ-แม่ ที่ลูกนำชื่อไปใช้ลดหย่อนภาษี ลั่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องเป็นของกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุดเท่านั้น
วันนี้ (3 มิ.ย.) เมื่อเวลา 06.25 น. ที่ท้องสนามหลวง นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รมว.คลัง กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เรื่องหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเฉพาะการตัดสิทธิผู้ที่บุตรนำชื่อไปลดหย่อนภาษี ว่า จริงๆ เป็นเกณฑ์ที่เราต้องการตรวจบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งในวันนี้มีข้อเรียกร้อง ว่า อาจจะมีคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงที่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ซึ่งกระทรวงการคลังก็ได้ไปดูทุกกระบวนการ ซึ่งจะมีเกณฑ์หลายอย่างที่จะมาคำนึงถึงคนที่ไม่ได้เดือดร้อนจริง พร้อมย้ำว่า ผู้ที่ได้รับบัตรสวัสดิการจะต้องเป็นผู้ที่เดือดร้อนที่สุด ถึงจะเรียกว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการ เพราะฉะนั้นเกณฑ์ต่างๆ กระทรวงการคลังได้แถลงไปแล้ว