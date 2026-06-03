“เทพไท” ชี้ ขัดแย้งเขมรถูกขยายผ่านสื่อ-โซเชียลจน ปชช.วิตก เชื่อไม่เปิดด่านเหตุเท่ากับ “ฆ่าตัวตายทางการเมือง”

อดีต สส.ปชป. ชี้ ความขัดแย้งไทย-กัมพูชา ถูกขยายผ่านสื่อและโซเชียลจน ปชช.วิตก ทั้งประเด็นสงครามและข่าวลือ เชื่อ รัฐบาล “อนุทิน” ไม่มีทางเปิดด่านเด็ดขาด เพราะเสี่ยงสูญเสียฐานเสียงและเท่ากับ “ฆ่าตัวตายทางการเมือง”
วันนี้ (3 มิ.ย.) นายเทพไท เสนพงษ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช กล่าวถึงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชา ว่า เป็นปัญหาที่ยืดเยื้อมายาวนาน และในช่วงที่ผ่านมาได้ถูกนำมาขยายผลผ่านสื่อหลัก สื่อสังคมออนไลน์ รวมถึงกลุ่มอินฟลูเอนเซอร์อย่างต่อเนื่อง จนสร้างความตื่นตระหนกและความกังวลให้กับประชาชนจำนวนมาก
นายเทพไท กล่าวว่า ขณะนี้ประชาชนมีความวิตกกังวลอยู่ 2 ประเด็นสำคัญ คือ ความเป็นไปได้ที่จะเกิดสงครามไทย-กัมพูชารอบใหม่ และกระแสข่าวเรื่องการเปิดด่านชายแดน ซึ่งทั้งสองประเด็นถูกนำเสนอและขยายผลในสื่ออย่างต่อเนื่อง
สำหรับประเด็นความขัดแย้งตามแนวชายแดน มีการเผยแพร่คลิปและข้อมูลเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของกำลังทหารกัมพูชา ไม่ว่าจะเป็นการขุดคูเลต สร้างบังเกอร์ ปรับกำลังพล ประชิดพื้นที่ชายแดน รวมถึงเหตุการณ์ยั่วยุและการใช้อาวุธในบางพื้นที่ ส่งผลให้ฝ่ายไทยต้องเพิ่มมาตรการรักษาความมั่นคง ทั้งการสร้างรั้วเขตแดน วางลวดหนาม และตรึงกำลังเพื่อเตรียมพร้อมตอบโต้หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด
นอกจากนี้ ยังมีรายงานการรุกล้ำพื้นที่ การจับกุมประชาชนไทย การก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างและฐานทหารบริเวณชายแดน จนนำไปสู่คำถามจากสังคม ว่า สถานการณ์ดังกล่าวอาจพัฒนาไปสู่ความขัดแย้งทางทหารครั้งใหม่หรือไม่
ส่วนประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้น นายเทพไท กล่าวว่า มีการปล่อยข่าวและเผยแพร่คลิปผ่านสื่อออนไลน์เป็นระยะ ว่า รัฐบาลเตรียมเปิดจุดผ่านแดนหลายแห่ง จนหน่วยงานด้านความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาชี้แจงว่าเป็นข่าวปลอม หรือเฟกนิวส์
นายเทพไท ระบุว่า หากพิจารณาจากจุดยืนทางการเมืองของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ซึ่งเคยประกาศระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง ว่า หากรัฐบาลเปิดด่านก็เปรียบเสมือน “เป็นหมา” จึงเชื่อว่า รัฐบาลชุดปัจจุบันไม่มีทางตัดสินใจเปิดด่านชายแดนอย่างแน่นอน
“นายอนุทิน ทราบดีว่า คะแนนนิยมส่วนหนึ่งมาจากกระแสรักชาติและจุดยืนที่แข็งกร้าวต่อปัญหาชายแดนไทย-กัมพูชา ทั้งในช่วงที่ผ่านมาและระหว่างการหาเสียง ดังนั้น รัฐบาลคงไม่เลือกดำเนินการในสิ่งที่ขัดกับจุดยืนของตัวเอง” นายเทพไท กล่าว
นายเทพไท ยังแสดงความเห็นว่า แม้จะมีการวิเคราะห์หรือปล่อยข่าวเรื่องการเปิดด่านออกมาอย่างต่อเนื่อง แต่รัฐบาลคงไม่ตัดสินใจเปิดด่าน เพราะจะเผชิญแรงต่อต้านจากประชาชนอย่างหนัก และส่งผลกระทบโดยตรงต่อฐานทางการเมืองของรัฐบาล
“ในฐานะผู้สังเกตการณ์ทางการเมือง ผมเชื่อว่า รัฐบาลไม่กล้าเปิดด่านอย่างแน่นอน เพราะหากเปิดเมื่อใด ก็เท่ากับฆ่าตัวตายทางการเมืองทันที” นายเทพไท กล่าว