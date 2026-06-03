“รมว.ยุติธรรม” ยัน “ทักษิณ” พ้นโทษทันที ปลดกำไล EM หลังมีชื่อรับอภัยโทษ

“รมว.ยุติธรรม” ชี้แจง “ทักษิณ” มีชื่อได้รับพระราชทานอภัยโทษ พ้นโทษทันที เพราะเหลือโทษไม่ถึง 1 ปี เตรียมปลดกำไล EM ได้เลย รายละเอียดรอคณะกรรมการดำเนินการตามขั้นตอน
วันนี้ (3 มิ.ย.) เมื่อเวลา 06.30 น. ที่ท้องสนามหลวง พล.ต.ท.รุทธพล นวรัตน์ รมว.ยุติธรรม ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีรายชื่อของ นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ได้รับพระราชทานอภัยโทษ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี ว่า เป็นหนึ่งในรายชื่อที่ได้รับการพระราชทานอภัยโทษ
ผู้สื่อข่าวถามว่า ส่วนที่มีข้อสงสัยว่า นายทักษิณ ยังเหลือโทษอีก 1 เดือน 10 วัน ขณะที่บางส่วนบอกว่าพ้นโทษแล้วข้อสรุปเป็นอย่างไร พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ตามกฏหมายให้พ้นโทษเลย เพราะเหลือโทษไม่ถึง 1 ปี ตามมาตรา 8
เมื่อถามย้ำว่า สามารถปลดกำไร EM ได้เลยใช่หรือไม่ พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า ปลดได้เลย หลังจากนี้ จะยังมีขั้นตอนของคณะกรรมการอีกชั้นหนึ่งในการพิจารณา โดยจะมีคณะกรรมการแยกส่วนกันไปแต่ละจังหวัด ส่วนรายละเอียดจะประชุมตนยังไม่ทราบว่าแต่ละจังหวัดมีรายละเอียดอย่างไร หรือประชุมเมื่อใด แต่ยืนยันว่ามีรายชื่อของนายทักษิณ แน่นอน