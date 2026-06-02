“เจเศรษฐ์” ลุยงานขยายประปา สั่ง กปภ.เร่งแก้ปัญหาห้วยทับทันขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง หารือขยายเขตบริการน้ำประปา

“เจเศรษฐ์” ลุยงานขยายประปา ล่าสุด สั่ง กปภ. เร่งแก้ปัญหา ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ ขาดแคลนน้ำฤดูแล้ง หารือแนวทางขยายเขตบริการน้ำประปา
นายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นำประชุมหารือ เรื่อง ขอให้ขยายเขตบริการน้ำประปาส่วนภูมิภาคในพื้นที่ อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ ในวันอังคารที่ 2 มิถุนายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ทั้งนี้ ที่ประชุมได้หารือแนวทางการขยายเขตการจำหน่ายน้ำ และการแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำ ในช่วงฤดูแล้งในพื้นที่ดังกล่าว โดยนายเจเศรษฐ์ ได้กำชับให้การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) ลงไปตรวจสอบความพร้อม เตรียมมาตรการช่วยเหลือ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเร่งด่วน