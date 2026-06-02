กรมการปกครองร่วมฉลอง Pride Month 2026 “พร้อมเป็นนายทะเบียนให้กับทุกความรัก”ดูแลการจดทะเบียนสมรสอย่างเท่าเทียมทั่วประเทศ

กรมการปกครองร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month 2026
“เราพร้อมเป็นนายทะเบียน ให้กับทุกความรัก”
เปิดประตูสำนักทะเบียนทั่วประเทศ ดูแลทุกคู่รักอย่างเท่าเทียม
เนื่องในเดือนมิถุนายน ซึ่งเป็นเดือนแห่งการเฉลิมฉลองความภาคภูมิใจในความหลากหลายทางเพศ (Pride Month) กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมความเสมอภาคและการยอมรับในความหลากหลายของประชาชนทุกคน ภายใต้แนวคิด “เราพร้อมเป็นนายทะเบียน ให้กับทุกความรัก” โดยสำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นทั่วประเทศ พร้อมให้บริการจดทะเบียนสมรสแก่ประชาชนทุกคู่ด้วยความอบอุ่น เป็นมิตร และเคารพในคุณค่าของความรักทุกรูปแบบอย่างเท่าเทียม
ภายหลังพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2567 หรือ “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2568 ประเทศไทยได้ก้าวสู่การเป็นประเทศแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รับรองสิทธิการสมรสของบุคคลทุกเพศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ถือเป็นพัฒนาการสำคัญของสังคมไทยที่ให้ความสำคัญกับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และความเท่าเทียมของทุกคน
ข้อมูลจากสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง ระบุว่า ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 มีการจดทะเบียนสมรสทั่วประเทศรวมทั้งสิ้น 380,542 คู่ แบ่งเป็น
• คู่สมรสชาย-ชาย จำนวน 7,439 คู่
• คู่สมรสหญิง-หญิง จำนวน 24,783 คู่
• คู่สมรสชาย-หญิง จำนวน 348,320 คู่
ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงการเข้าถึงสิทธิทางกฎหมายของประชาชนอย่างเท่าเทียม และการยอมรับความหลากหลายที่เพิ่มขึ้นในสังคมไทย
สำหรับสาระสำคัญของกฎหมายสมรสเท่าเทียม ได้แก่ การเปิดโอกาสให้บุคคลทุกเพศสามารถสมรสและสร้างครอบครัวได้โดยไม่มีข้อจำกัดทางเพศ การปรับถ้อยคำในกฎหมายจาก “ชาย” “หญิง” “สามี” และ “ภรรยา” เป็น “บุคคล” และ “คู่สมรส” เพื่อให้ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่ม ตลอดจนการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายในด้านครอบครัว การฟ้องหย่า การเรียกร้องค่าทดแทน และสิทธิในการรับมรดกอย่างเสมอภาค
จากเดิมที่กฎหมายกำหนดให้สิทธิการสมรสเฉพาะชายและหญิง ปัจจุบันไม่ว่าประชาชนจะเป็นเพศใด ก็สามารถจดทะเบียนสมรสและได้รับสิทธิ หน้าที่ และความคุ้มครองตามกฎหมายเช่นเดียวกันทุกประการ
กรมการปกครองขอเชิญชวนคู่รักทุกคู่ที่ประสงค์จะสร้างครอบครัวอย่างถูกต้องตามกฎหมาย สามารถติดต่อจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอหรือสำนักทะเบียนท้องถิ่นใกล้บ้านทั่วประเทศ พร้อมรับบริการจากเจ้าหน้าที่ที่ยึดมั่นในหลักการให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เคารพความแตกต่าง และให้ความสำคัญกับทุกความรักอย่างเท่าเทียม
“ไม่ว่าคุณจะเป็นใคร รักใคร หรือมีตัวตนแบบใด กรมการปกครองพร้อมเป็นนายทะเบียนให้กับทุกความรัก เพราะความรักที่จริงใจ สมควรได้รับการรับรองและคุ้มครองอย่างเท่าเทียม”