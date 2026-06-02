xs
xsm
sm
md
lg

“ชัชชาติ” ไม่กังวล “จิรายุ” จ่อยื่น ป.ป.ช. สอบปมโยกย้ายข้าราชการ ยันพร้อมให้ตรวจสอบทุกขั้นตอน ปัดหนุนผู้สมัคร ส.ก. กลุ่มใดเป็นพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



“ชัชชาติ” ไม่กังวล “จิรายุ” จ่อยื่น ป.ป.ช. สอบปมโยกย้ายข้าราชการ ยันพร้อมให้ตรวจสอบทุกขั้นตอน ปัดหนุนผู้สมัคร ส.ก. กลุ่มใดเป็นพิเศษ มองบวกกรณี “สุรพล นิติไกรพจน์” ร่วมทีมยุทธศาสตร์ กทม. พรรคประชาชน ระบุมีประสบการณ์ด้าน กทม. มายาวนาน


เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2526 - นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์ 9 พร้อมทีม “กรุงเทพฯ ทำงาน” ลงพื้นที่หาเสียงบริเวณห้างเซ็นทรัลพระราม 9 บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักเช่นเคย มีประชาชน พ่อค้าแม่ขายต่างเข้ามาขอจับมือ ถ่ายรูปกันอย่างเป็นกันเอง และหลายคนกล่าวให้กำลังใจว่า “เลือกท่านชัชชาติแน่นอน” บางคนตะโกนขอให้ชัชชาติลงการเมืองระดับชาติ พร้อมเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีของไทยคนต่อไป

หลังจากนั้น นายชัชชาติให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ อดีต ส.ส.กทม.พรรคเพื่อไทยเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ตรวจสอบกระบวนการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการ กทม. ที่ไม่เป็นธรรมว่า ไม่รู้สึกกังวลใจในเรื่องนี้ เพราะกระบวนการที่ผ่านมา ได้ดำเนินการตามขั้นตอนทุกอย่างด้วยความโปร่งใส

“ขอบคุณท่านจิรายุ จริงๆ คุ้นเคยกันอยู่ แต่ที่ขอบคุณเพราะช่วยเคลียร์ว่าผมกับเพื่อไทยก็ไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกัน ไม่ได้เกี่ยวข้องกัน” นายชัชชาติกล่าว

นายชัชชาติ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การแต่งตั้งโยกย้ายเป็นอำนาจของคณะกรรมการที่เป็นฝ่ายประจำ ตนมีหน้าที่เซ็นอนุมัติตามที่เสนอมาเท่านั้น และทันทีที่คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมท้วงติงว่ากระบวนการโยกย้ายอาจจะคลาดเคลื่อน ตนเองก็ได้แนะนำให้ยกเลิกกระบวนการนั้น และให้มีกระบวนการสรรหาใหม่ ซึ่งก็เป็นไปตามข้อแนะนำทุกอย่างของคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม

นายชัชชาติ ย้ำว่า ไม่เคยมีแนวปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม และไม่เคยเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริต โดยการแต่งตั้งทุกครั้งต้องดูที่ความรู้ความสามารถ ซึ่งอาจมีทั้งคนสมหวังและผิดหวัง ยืนยันพร้อมให้ตรวจสอบเต็มที่

นายชัชชาติยังฝากถึงผู้ที่ตั้งข้อสังเกตเรื่องการโยกย้ายว่า หากจะไปกล่าวหาคนอื่น ก็ต้องมีข้อมูลที่รอบคอบ และต้องให้เกียรติ ข้าราชการด้วย การใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสม ผู้พูดก็ต้องรับผิดชอบสิ่งที่พูดด้วย

ส่วนกรณีการหาเสียงที่ในช่วง 2 วันที่ผ่านมา ได้พบปะกับผู้สมัครส.ก.หลายกลุ่มนั้น ชัชชาติ กล่าวว่า การพบปะดังกล่าวเป็นการเจอกันตามภารกิจ และถือโอกาสให้กำลังใจกันตามปกติ ที่ผ่านมาได้พบกับผู้สมัคร ส.ก. จากหลากหลายกลุ่ม สิ่งนี้สะท้อนว่าตนไม่ได้เลือกพบเฉพาะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง และไม่ได้สนับสนุนใครเป็นพิเศษ

"ผมไม่ได้ประกาศว่าสนับสนุนใคร ขอให้ทุกคนลงพื้นที่ให้เยอะๆ นำปัญหาของประชาชนมาแบ่งปันกัน และช่วยกันคิดหาทางแก้ไข" นายชัชชาติกล่าว

ส่วนกรณีพรรคประชาชนประกาศแต่งตั้ง ศ.ดร.สุรพล นิติไกรพจน์ นักกฎหมายมหาชน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นประธานยุทธศาสตร์ทีมกรุงเทพมหานครนั้น ชัชชาติ มองว่าเป็นเรื่องที่ดี เนื่องจากอาจารย์สุรพลเป็นบุคคลที่มีความรู้และประสบการณ์ เคยมีบทบาทสำคัญในการบริหารงานที่เกี่ยวข้องกับ กทม. ทั้งในฐานะประธานบริษัท และการดำเนินโครงการด้านระบบขนส่งมวลชนในอดีต จึงเชื่อว่าจะสามารถช่วยอธิบายหลักการ เหตุผล และข้อเท็จจริงของการตัดสินใจเชิงนโยบายต่างๆ ให้ประชาชนเข้าใจได้มากขึ้น และไม่กังวลว่าจะส่งผลต่อการแข่งขันทางการเมืองและดึงคะแนนนิยมไปให้พรรคประชาชน

“การมีผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์เข้ามาช่วยงานด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะยิ่งมีคนเข้ามาช่วยกันทำงานและแลกเปลี่ยนความรู้มากเท่าไร ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเมืองและการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนมากขึ้น” นายชัชชาติกล่าว

ส่วนกรณีระหว่างลงพื้นที่มีประชาชนเชียร์ให้เป็น "นายกรัฐมนตรี" นั้น นายชัชชาติหัวเราะก่อนตอบว่า ขอเอางานผู้ว่าฯ กทม. ให้รอดก่อน เพราะตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นงานที่ใหญ่และซับซ้อนเกินไป ต้องอาศัยพรรคการเมือง แนวร่วมและแรงสนับสนุนในหลายมิติ






“ชัชชาติ” ไม่กังวล “จิรายุ” จ่อยื่น ป.ป.ช. สอบปมโยกย้ายข้าราชการ ยันพร้อมให้ตรวจสอบทุกขั้นตอน ปัดหนุนผู้สมัคร ส.ก. กลุ่มใดเป็นพิเศษ
“ชัชชาติ” ไม่กังวล “จิรายุ” จ่อยื่น ป.ป.ช. สอบปมโยกย้ายข้าราชการ ยันพร้อมให้ตรวจสอบทุกขั้นตอน ปัดหนุนผู้สมัคร ส.ก. กลุ่มใดเป็นพิเศษ
“ชัชชาติ” ไม่กังวล “จิรายุ” จ่อยื่น ป.ป.ช. สอบปมโยกย้ายข้าราชการ ยันพร้อมให้ตรวจสอบทุกขั้นตอน ปัดหนุนผู้สมัคร ส.ก. กลุ่มใดเป็นพิเศษ
“ชัชชาติ” ไม่กังวล “จิรายุ” จ่อยื่น ป.ป.ช. สอบปมโยกย้ายข้าราชการ ยันพร้อมให้ตรวจสอบทุกขั้นตอน ปัดหนุนผู้สมัคร ส.ก. กลุ่มใดเป็นพิเศษ