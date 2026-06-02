"ไอซ์" ขู่ "ไชยชนก" ไม่เลิกโครงการ AI ส่อเอื้อประโยชน์ ชงป.ป.ช.ฟัน เรียกแจง 18 มิ.ย.

"ไอซ์-รักชนก" ขู่ร้องป.ป.ช.ฟัน 'ไชยชนก' ลุยโครงการ AI ส่อเอื้อประโยชน์ จี้ พับโครงการ พร้อมเรียกให้ข้อมูล 18 มิ.ย.นี้
เมื่อวันที่ (2 มิ.ย.) ที่สำนักงานประกันสังคม นางสาวรัชนก ศรีนอก ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชน ให้สัมภาษณ์ถึงโครงการ TH-AI Passport ที่ใช้งบประมาณกว่า 1,600 ล้านบาท ว่าต้นคาดหวังอยากให้นายไชยชนก ชิดชอบ รมว. ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (รมว.ดีอี) พับโครงการนี้ไปก่อนถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับผู้ชนะโครงการ แต่คุ้มค่าที่จะรักษาผลประโยชน์ก้อนใหญ่ให้กับประชาชนได้ จึงขอ ให้โครงการนี้โดยเร่งด่วนซึ่งตัวนายไชยชนกมีอำนาจเต็มอยู่แล้ว ทั้งนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่มีการ เปิดลงทะเบียนเกิดขึ้นทางกรรมาธิการติดตามงบฯ ซึ่งได้เชิญนายไชยชนก ปลัดดีอี ผู้บริหารกองทุนดีอี คณะยกร่าง tor ส.ต.ง.และป.ป.ช. กรมบัญชีกลาง มาให้ข้อมูลในวันที่ 18 มิ.ย.นี้ ซึ่งก็จะรู้ว่าตัวเลขควรลงทะเบียนเป็นอย่างไร ถ้าตัวเลขก็ลงทะเบียนน้อยและมีปัญหาการใช้งานก็เป็นหลักฐานครบถ้วน ที่จะยื่นปปชในชั้นสืบสวนสอบสวนต่อไปได้ จึงหวังว่านายไชยชนก ที่ยืดอกบอกทุกเวทีว่าพร้อมที่จะชี้แจง ทุกข้อกังวลนั้น ท่านจะมาชี้แจงในกรรมาธิการด้วยฯ หากไม่มาก็ต้องฝากสื่อมวลชน ไปถามด้วยว่าท่านกลัวอะไร จริงๆ เราพร้อมเป็นเวทีให้ท่านได้ชี้แจง จะว่าประชาชนพร้อมรับฟังและให้การสนับสนุน
"ขอให้นายไชยชนกพักโครงการนี้เสียเถอะถ้าไม่อยากมีคดีความอยู่ในป.ป.ช.หรือให้ชื่อเสียงป่นปี้ไปมากกว่านี้ แล้วไปทบทวนให้ละเอียดรอบคอบกว่านี้ ปิดช่องว่างช่องโหวตแต่ละจุดไม่ว่าจะเป็น TOR ที่เสมือนล็อคสเปคให้คนคนเดียว ที่พอเช็คแล้วเชื่อมโยงไปแล้วก็ได้รับโครงการภาครัฐจากรัฐมนตรีจากพรรคภูมิใจไทยอยู่เรื่อยๆ ซึ่งดิฉันคิดว่าเป็นข้อใหญ่ที่ทำให้ประชาชนไม่ไว้วางใจ" นางสาวรักชนก กล่าว
นายธีระชาติ ก่อตระกูล พรรคประชาชน หากเราไม่ทำโครงการนี้จะสามารถ นำงบประมาณดังกล่าวไปทำโครงการอื่นๆได้มากกว่านี้ที่ผ่านมาเรามี Start Up Thailand 4.0 แต่ภาครัฐไม่เคยสนับสนุนผู้ประกอบการดิจิตอลอย่างไรก็ตามการสนับสนุนดิจิตอลไม่ใช่สนับสนุนแค่ดิจิตอลเท่านั้นแต่ต้องจับคู่กับอุตสาหกรรมอื่นที่เป็นเป้าหมาย เช่นเกษตร สุขภาพ ท่องเที่ยว เราสามารถทำให้ยั่งยืนกว่านี้ได้โดยการเปลี่ยนงบประมาณตรงนี้ เช่นสิงคโปร์ที่ทำไว้เป็นตัวอย่างเขาไม่ได้ซื้อแล้วหมดไปแต่เริ่มตั้งศูนย์ สร้างคน ทั้งหมดนี้ AI เป็นแค่เครื่องมือแต่คนที่ใช้เครื่องมือไม่ว่าจะ ทำให้ดีขึ้นหรือแย่ลงก็อยู่ที่คนใช้ ดังนั้นจุดหลักของเกมนี้ต้องกลับมาดูว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันให้กับประเทศได้อย่างไร ไม่อย่างนั้น เราจะเซ็ต บาร์ของสังคมว่าคนประสบความสำเร็จ ในสังคม หลังจากนี้คือคนที่แข่งขันได้จริงหรือเป็นคนที่รู้จักใคร อดีตเราจะพูดว่ากินอิฐ หิน ปูน ทราย ต่างๆ แต่คนรุ่นนี้อาจจะพูดว่ากินแอปพลิเคชั่นแทนอิฐหินปูนทรายก็ได้ ดังนั้นจึงขอฝากตรงนี้ว่าหากเปลี่ยนได้ยั่งยืนกว่านี้ก็จะทำให้ผลลัพธ์ดีกว่านี้.