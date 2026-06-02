รัฐบาลตั้ง “กองทุนความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศ” เพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนระหว่างประเทศ

รองโฆษกรัฐบาล เผย เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรับมือวิกฤตสภาพภูมิอากาศ แต่งตั้งหน่วยงานประสานหลัก “กองทุนความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศ” เพิ่มโอกาสเข้าถึงเงินทุนระหว่างประเทศ
วันนี้ (2 มิถุนายน 2569) นางสาวลลิดา เพริศวิวัฒนา รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า รัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของประเทศไทยในการรับมือผลกระทบจากภาวะโลกร้อน พร้อมยกระดับการเข้าถึงแหล่งเงินทุนระหว่างประเทศสำหรับการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
รองโฆษกฯ กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบตามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสนอ ให้กำหนดชื่อกองทุน Fund for responding to Loss and Damage (FRLD) เป็นภาษาไทยว่า “กองทุนจัดการความสูญเสียและความเสียหายจากสภาพภูมิอากาศ” หรือ “กองทุน FRLD” พร้อมแต่งตั้งกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นหน่วยงานประสานหลักของประเทศไทย (National Authority/National Focal Point)
นอกจากนี้ ยังเห็นชอบให้แต่งตั้งอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม เป็นผู้มีอำนาจ (Designated Authority) ลงนามรับรองโครงการหรือคำร้องขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FRLD รวมถึงกองทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอื่น ๆ เพื่อให้การดำเนินงานมีความคล่องตัว สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของกองทุนระหว่างประเทศ และช่วยให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลยังได้เห็นชอบทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเดิมเกี่ยวกับกองทุนด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้แก่ กองทุนด้านการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Adaptation Fund : AF) และกองทุนภูมิอากาศสีเขียว (Green Climate Fund : GCF) โดยเปลี่ยนผู้มีอำนาจลงนามจาก “ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” เป็น “อธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม” เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกองทุนระหว่างประเทศและเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
รองโฆษกฯ กล่าวว่า กองทุน FRLD เป็นกลไกทางการเงินภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือประเทศกำลังพัฒนาซึ่งได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติและความสูญเสียจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยปัจจุบันมีประเทศพัฒนาแล้วร่วมระดมทุนแล้วกว่า 731 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเตรียมเปิดรับข้อเสนอโครงการรอบแรกในช่วงวันที่ 15 ธันวาคม 2568 – 15 มิถุนายน 2569
สำหรับประเทศไทย การแต่งตั้งหน่วยงานประสานหลักและผู้มีอำนาจลงนามอย่างเป็นทางการ จะช่วยให้ประเทศไทยสามารถเสนอขอรับการสนับสนุนโครงการด้านการบริหารจัดการภัยพิบัติ การฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบ การบริหารจัดการน้ำ การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศ รวมถึงการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
นางสาวลลิดา กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในทุกมิติ ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมเดินหน้าประสานความร่วมมือกับประชาคมโลก เพื่อให้ประเทศไทยสามารถเข้าถึงแหล่งทุน เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน และสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชนในระยะยาวต่อไป