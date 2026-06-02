”วัชระ“ ยื่นถาม ”อนุทิน“ พา ”เป๊ก-เศรณี” ร่วมคณะไปฝรั่งเศสในฐานะใด ใช้งบประมาณของรัฐหรือไม่

“วัชระ” บุกถามนายก “อนุทิน“ พา“เป๊ก เศรณี” ลูก ร่วมทริปฝรั่งเศส ไปในฐานะใด ใช้งบประมาณใดเพื่อผลประโยชน์ของใคร
วันที่ 2 มิถุนายน 2569 ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทำเนียบรัฐบาลนายวัชระ เพชรทอง อดีต สส.พรรคประชาธิปัตย์ ยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เรื่องขอทราบรายชื่อบุคคลที่ร่วมคณะนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีเดินทางไปราชการที่สาธารณรัฐฝรั่งเศสทั้งหมดและรายละเอียดงบประมาณทั้งหมดและรายงานผลการปฏิบัติราชการ ความว่า ตามที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีนำคณะไปปฏิบัติราชการที่สาธารณรัฐฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 21- 27 พฤษภาคม 2569 จนเป็นข่าวเกรียวกราวไปทั่วโลกนั้น ข้าพเจ้าในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีจึงขอทราบรายละเอียดดังนี้
1. ขอทราบรายชื่อคณะเดินทางของนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ที่เดินทางไปสาธารณรัฐฝรั่งเศสนั้นมีทั้งสิ้นกี่คน ชื่อและตำแหน่งอะไรบ้าง และรายชื่อผู้ติดตามทั้งหมด ให้วงเล็บด้วย ว่าติดตามบุคคลหมายเลขใด ใช้งบประมาณทั้งสิ้นเท่าไร
2. ขอทราบรายงานผลการปฏิบัติราชการดังกล่าว
3. ขอทราบว่านายเศรณี (เป๊ก) ชาญวีรกูล บุตรชายนายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีไปฝรั่งเศสในฐานะใด ร่วมคณะกับนายกรัฐมนตรีหรือไม่ ใช้งบประมาณของรัฐหรือไม่ จำนวนเท่าไร
จึงขอข้อมูลตามสิทธิในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 ขอให้ท่านส่งข้อมูลทั้งหมดให้ข้าพเจ้าภายใน 30 วัน จักขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
นายวัชระ เพชรทอง อดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า “เมื่อผมไม่สามารถถามกระทู้ในสภาผู้แทนราษฎรได้ ผมก็ขอใช้สิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญถามกระทู้นอกสภาแทน และนายกรัฐมนตรีไม่อาจสั่งห้ามเหมือนกรณีไม่ให้สภาผู้แทนราษฎรตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญศึกษาโครงการแลนด์บริดจ์ได้
เรื่องนายเศรณี (เป็ก) บุตรชายของท่านเดินทางไปฝรั่งเศสในฐานะใด ด้วยงบประมาณของรัฐหรือไม่ ท่านต้องรีบเปิดเผยต่อสาธารณชนโดยเร็วที่สุด”