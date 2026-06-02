"สิริพงศ์" แจงดราม่าระงับฟีดเดอร์รถไฟฟ้า หลังสองแถวโอดขาดรายได้ คาดเคลียร์จบใน 1-2 วันนี้ ยันยุคนี้ต้องไม่มีมาเฟีย

"สิริพงศ์" ออกโรงชี้แจงดราม่าสั่งระงับเดินรถฟีดเดอร์เชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีม่วง หลังสองแถวโอดขาดรายได้ เผยตรวจพบเส้นทางทับซ้อนรถโดยสารเดิมถึง 4 สาย ย้ำต้องเคลียร์ให้ครบถ้วนตามกฎหมาย คาดเคลียร์จบใน 1-2 วัน ย้ำชัดยุคนี้ไม่มีมาเฟียคุม ทุกคนต้องอยู่ใต้กฎหมาย
นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวถึงกรณีที่ขนส่งจังหวัดนนทบุรี สั่งรถฟีดเดอร์รถไฟฟ้า สายสีม่วง หยุดเดินรถ หลังผู้ประกอบการรถสองแถวคัดค้าน เพราะขาดรายได้จากการเดินรถฟีดเดอร์ที่แย่งผู้โดยสารว่า เรื่องดังกล่าวยังมีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ซึ่งแม้การเดินรถฟีดเดอร์รถไฟฟ้า จะเป็นเรื่องที่ดี แต่ในการดำเนินการนั้น ยังไม่ครบถ้วนตามกฎหมาย ซึ่งตามปกติรถโดยสารที่วิ่งเก็บค่าโดยสาร จะต้องมีการขออนุญาตและตรวจสอบเส้นทางว่า ทับซ้อนกับเส้นทางเดินรถ ประเภทอื่น ๆ หรือไม่ ซึ่งจากการตรวจสอบก็พบว่า รถฟีดเดอร์ ไปทับซ้อนถึง 4 สายการเดินรถ กรมการขนส่งทางบก จึงอยู่ระหว่างการหาแนวทางการแก้ไข และคาดว่าปัญหาจะคลี่คลายได้ 1-2 วันนี้ และจะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมาย
ส่วนมีเรื่องของมาเฟียเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่นั้น นายสิริพงศ์ ย้ำว่า จะต้องดำเนินการให้ครบถ้วนตามกฎหมาย และมีหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งหากหน่วยงานไม่กำกับดูแลก็จะต้องมีโทษฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อประโยชน์ของประชาชน และจะมีลักษณะมาเฟีย หรือการคุกคามไม่ได้ เพราะทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย